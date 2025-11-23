Jair Ventura enaltece torcida e atuação do Vitória: "Controle total"

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

O Vitória está, definitivamente, vivo na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta noite de domingo, 23, o Leão da Barra bateu o Sport por 3 a 1 na Ilha do Retiro, resultado que permite a equipe comandada por Jair Ventura dormir fora da zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico de 46 anos fez diversos elogios para a atuação do Vitória, mas sua primeira fala foi dedicada para a torcida. Além do AeroNego na saída da delegação para o Recife, os rubro-negros encheram o setor dedicado aos visitantes e fizeram uma "linda festa".

"Eu quero agradecer e parabenizar a nossa torcida. Mais uma vez, um espetáculo. O AeroNego, nos levaram praticamente dentro do nosso avião. Uma linda festa, todos nós emocionados, arrepiados, não tem como ser diferente. E hoje eles lotando aqui a nossa parte, fazendo uma linda festa, cantando do início ao fim, nos apoiando", iniciou Jair Ventura.

"Isso é muito motivante para nós profissionais, sabemos da dificuldade que é sair das suas casas, a situação financeira, a viagem, e mostrar como essa torcida é apaixonada. Isso nos deixa ainda mais motivados, a gente estar podendo, de alguma maneira, proporcionar alegria para eles", completou.

Já falando sobre o jogo, Jair enalteceu o desempenho diante do rival nordestino e afirmou que o Rubro-Negro "teve controle praticamente total" das ações. Mesmo já com vantagem no placar, o treinador optou por uma substituição no intervalo. A troca de Renzo López por Renato Kayzer funcionou, já que o camisa 79 entrou e rapidamente marcou o gol que "define a partida".

"Fico feliz que hoje é uma vitória importante, onde a gente teve o controle praticamente total do jogo, do início ao fim. Voltamos no segundo tempo com uma mudança, entendendo que a gente precisava mais de um pouco de ataque ao espaço. [Renato] Kayzer tem características diferente do Renzo [López], um cara mais de sustentação de primeira bola", pontuou o técnico.

"Logo na primeira bola, ele já consegue mudar o lado oposto, chega e tem uma situação de gol. Na segunda bola a gente já praticamente define a partida, depois controlamos através da posse, do nosso jogo em organização ofensiva", indicou Ventura.

Conseguimos ter o controle do jogo, acho que foi o mais importante. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Era obrigação vencer o Sport?

Diante de um adversário fragilizado e já matematicamente rebaixado, o Vitória se impôs e colocou as ideias de Jair Ventura em campo. O técnico, no entanto, pregou respeito ao Sport e relembrou sobre o duelo com o Palmeiras, quando o Leão da Barra não era favorito e conquistou um resultado importante no Allianz Parque.

"A gente respeitou muito a equipe do Sport. Muitas pessoas acham que já caiu, é o lanterna, e a gente tem aquela obrigatoriedade de vencer. Se você pensar pela obrigatoriedade de vencer, o Palmeiras teria obrigatoriedade de nos vencer também", relembrou.

"O segundo colocado do Campeonato Brasileiro enfrenta uma equipe que está na zona do rebaixamento, eles teriam como obrigatoriedade nos vencer e não foi não aconteceu", finalizou Jair Ventura.

Próximo compromisso

De volta ao Barradão, o Vitória de Jair Ventura terá o Mirassol como próximo adversário. O duelo acontece no sábado, 29, às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.