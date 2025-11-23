Pulga desencanta e Bahia vence o Vasco por 1 a 0 na Fonte Nova

Bahia e Vasco se enfrentaram pela 35ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Finalmente, o Bahia sente a vaga da Libertadores a poucos pontos de distância. Precisando vencer o Vasco na Fonte Nova para respirar na luta pelo acesso direto, o Esquadrão contou com o fim do jejum de Erick Pulga para vencer por 1 a 0 e ficar a apenas dois pontos do Botafogo na tabela.

Empurrado por mais de 40 mil torcedores, o Tricolor buscava se reencontrar após uma das rodadas mais dolorosas do ano - a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, que tirou o time do G-5 e ampliou para três jogos a sequência sem vitória.

Do outro lado, o Cruzmaltino vivia sua pior fase no Brasileirão, com quatro derrotas seguidas, queda para a 13ª posição e a necessidade imediata de pontuar para espantar qualquer sombra de rebaixamento.

No primeiro tempo, no entanto, nenhuma vontade se converteu em ação, com o jogo acontecendo quase inteiramente no campo de ataque do Bahia mas nenhum gol aparecendo no placar.

No segundo, tudo mudou. Com a expulsão de David após uma falta dura em Kanu, o Bahia achou mais espaços e Pulga veio desencantar - após seis meses sem marcar, o atacante abriu o placar e garantiu o triunfo na Fonte Nova.

O jogo

O Bahia começou o confronto como quem precisava dar uma resposta imediata ao torcedor. Aos 19 minutos, surgiu a grande chance da primeira etapa - Everton Ribeiro enfiou um passe espetacular para Arias invadir a área e o colombiano bateu forte, mas Barros, novamente, desviou no último instante e mandou para escanteio.

O Vasco tentava respirar como podia, limitado a contra-ataques tímidos e com dificuldades na criação, especialmente com Matheus França, substituto de Coutinho, apagado no setor ofensivo. Ainda assim, o time de Diniz conseguiu finalizar quatro vezes, todas defendidas sem sustos por Ronaldo.

O domínio do Bahia no primeiro tempo se estendeu à presença quase inexistente do Vasco na área tricolor. Enquanto o Bahia teve sete escanteios, o Vasco não teve nenhum, deixando a defesa do Esquadrão muito mais livre.

Aos 30 minutos, mais um lance levantou a Fonte, quando Acevedo puxou o contra-ataque e encontrou Ademir na ponta direita. O atacante cortou o marcador e bateu colocado no canto. Léo Jardim se esticou todo e mandou a bola para escanteio, evitando o gol do Bahia.

Foram sete finalizações tricolores contra quatro vascaínas, mas a bola insistiu em não entrar. O primeiro tempo terminou sem gols, em um cenário de domínio de um Bahia que, mesmo confortável, não conseguia marcar, e resistência do Vasco, que segurou a pressão como pôde até o intervalo.

Depois de longos 21 minutos, o Vasco voltou a campo para reencontrar um Bahia já apressado, que logo aos 15 minutos, quase abriu o placar quando Erick Pulga roubou a bola de David e cruzou na medida para Ademir.

O atacante finalizou de primeira, mas Robert Renan salvou no momento exato. No rebote, Ademir bateu novamente, rasteiro, e Léo Jardim se esticou no cantinho para evitar o gol tricolor.

A resposta do Vasco não veio, e tudo se complicou pouco tempo depois. Aos 22 minutos, David entrou atrasado em lance de ataque e acertou as travas no tornozelo de Kanu. O árbitro não hesitou: cartão vermelho direto.

O atacante havia entrado apenas no intervalo, mas permaneceu em campo por menos de 25 minutos, deixando o Vasco com um a menos e completamente vulnerável no sistema ofensivo.

Com superioridade numérica e atmosfera crescente na Fonte Nova, o Bahia transformou pressão em vantagem. Aos 27 minutos, após escanteio curto, Ademir recebeu na direita e cruzou com precisão. A bola viajou até a segunda trave, onde Erick Pulga subiu mais alto que Robert Renan e testou firme para o fundo do gol, quebrando um jejum de seis meses.

A vitória parcial parecia encaminhar um desfecho tranquilo, mas o Bahia logo ganhou uma preocupação inesperada. Aos 36 minutos, o autor do gol, Erick Pulga, caiu no gramado sentindo dores e deixou o campo de maca, sob aplausos da torcida.

Três minutos depois, o cenário mudou mais uma vez. Aos 39 minutos, o zagueiro Santiago Mingo, que já tinha cartão amarelo, acabou expulso de forma inusitada, por demorar para deixar o campo no momento da substituição e receber o segundo amarelo, se transformando automaticamente em vermelho.

Ficha técnica

Bahia 1 x 0 Vasco - 35ª rodada do Brasileirão

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Gabriel Xavier), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Tiago); Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Vegetti) e Lucas Piton; Cauan Barros (Tchê Tchê), Hugo Moura (Mateus Carvalho) e Matheus França (David); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Lucas Freitas) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Erick Pulga aos 27 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Ramos Mingo (Bahia), Barros, Rayan e Tchê Tchê (Vasco)

Cartões vermelhos: David (Vasco) e Ramos Mingo (Bahia)

