HOME > ESPORTES
SÉRIE A

Bahia perde titular para enfrentar o Vasco; confira os relacionados

Tricolor recebe o time carioca na Arena Fonte Nova neste domingo, 23

João Grassi

Por João Grassi

23/11/2025 - 13:41 h | Atualizada em 23/11/2025 - 21:12
Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo
Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo

Para a partida do Bahia contra o Vasco da Gama, neste domingo, 23, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas.

Titular na zaga, David Duarte sofreu um estiramento muscular e foi vetado pelo departamento médico.

Por outro lado, retornam ao grupo os atletas Gabriel Xavier e Michel Araujo. O zagueiro está recuperado de lesão na panturrilha e o meio-campista fica à disposição após cumprir suspensão no último compromisso do Esquadrão na Série A.

Leia Também:

Veja conta que o Bahia precisa fazer para carimbar acesso à Libertadores já neste domingo
Bahia nunca perdeu para o Vasco na Arena Fonte Nova; veja histórico
Por que Bahia e Vasco pode ser mais difícil do que diz a tabela

Lista de relacionados do Bahia

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo;
  • Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias;
  • Zagueiros: Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo e Ramos Mingo;
  • Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende e Rodrigo Nestor;
  • Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José.
Relacionados do Bahia
Relacionados do Bahia | Foto: Divulgação | EC Bahia

Tags:

campeonato brasileiro EC Bahia relacionados

