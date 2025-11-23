Bahia perde titular para enfrentar o Vasco; confira os relacionados

Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Para a partida do Bahia contra o Vasco da Gama, neste domingo, 23, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas.

Titular na zaga, David Duarte sofreu um estiramento muscular e foi vetado pelo departamento médico.

Por outro lado, retornam ao grupo os atletas Gabriel Xavier e Michel Araujo. O zagueiro está recuperado de lesão na panturrilha e o meio-campista fica à disposição após cumprir suspensão no último compromisso do Esquadrão na Série A.

Lista de relacionados do Bahia

Goleiros : Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo;

: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo; Laterais : Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias;

: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias; Zagueiros : Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo e Ramos Mingo;

: Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo e Ramos Mingo; Meio-campistas : Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende e Rodrigo Nestor;

: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende e Rodrigo Nestor; Atacantes : Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José.