SÉRIE A
Bahia perde titular para enfrentar o Vasco; confira os relacionados
Tricolor recebe o time carioca na Arena Fonte Nova neste domingo, 23
Por João Grassi
Para a partida do Bahia contra o Vasco da Gama, neste domingo, 23, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas.
Titular na zaga, David Duarte sofreu um estiramento muscular e foi vetado pelo departamento médico.
Por outro lado, retornam ao grupo os atletas Gabriel Xavier e Michel Araujo. O zagueiro está recuperado de lesão na panturrilha e o meio-campista fica à disposição após cumprir suspensão no último compromisso do Esquadrão na Série A.
Lista de relacionados do Bahia
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo;
- Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias;
- Zagueiros: Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo e Ramos Mingo;
- Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende e Rodrigo Nestor;
- Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José.
