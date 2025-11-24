Fábio Mota opina sobre o impedimento semiautomático no Brasileirão

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Reprodução/YouTube/TV Vitória

Um dos maiores focos de debate no final da temporada de 2025 tem sido o impedimento semiautomático, tecnologia anunciada pela CBF que começará a ser oficialmente implementada no Brasileirão a partir de 2026.

Em meio à chuva de críticas à arbitragem brasileira que marcou o ano de muitos clubes, cada time tem sua opinião quanto ao novo mecanismo - e o Vitória deixa ela muito clara. O presidente do Leão da Barra, Fábio Mota, se posicionou de forma totalmente favorável à implementação no futebol brasileiro.

Para o Portal A TARDE, Mota classificou a tecnologia como um avanço necessário para dar mais credibilidade, justiça e segurança ao campeonato, alinhando o Brasil às principais ligas do mundo, que já adotam o sistema com sucesso.

"Muito importante, dar mais credibilidade ao campeonato. O impedimento semiautomático é feito em outras ligas no mundo, já é um sucesso. Sou totalmente favorável, completamente favorável", afirmou.

Segundo ele, a tecnologia deve reduzir dúvidas e polêmicas relacionadas às linhas traçadas manualmente pelo VAR, um dos pontos mais criticados por clubes e torcedores ao longo dos últimos anos.

"(O impacto é) só positivo. A gente vai ter o impedimento real. Hoje existe uma série de dúvidas com relação às linhas que são traçadas. Um ponto pode definir título, pode definir rebaixamento. Com o impedimento semiautomático, ficamos mais tranquilos de que vai ser o que está no jogo", completou.

Para o presidente, a chegada da ferramenta não atrapalha o campeonato - pelo contrário, protege clubes em momentos decisivos.

Impedimento semiautomático marcando lance impedido | Foto: Reprodução I X

O que é o impedimento semiautomático?

Utilizada em competições de elite como a Copa do Mundo de 2022 e a Champions League, a tecnologia de impedimento semiautomático usa câmeras especiais de rastreamento para mapear até 29 pontos do corpo dos jogadores e sensores de inteligência artificial que indicam automaticamente o momento exato do passe.

Além disso, utiliza modelagem 3D para mostrar a posição do atacante e do defensor no instante da bola. Na prática, o sistema envia um alerta instantâneo ao VAR, que apenas valida a jogada, reduzindo drasticamente o tempo de checagem e eliminando margem para erros humanos no traçado manual de linhas.

Segundo a CBF, o objetivo é tornar as decisões mais rápidas, transparentes e uniformes.