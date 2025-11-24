Fábio Mota revela "compromisso" com o Sport em caso de permanência do Vitória

Após vitória contra o Sport, presidente do Vitória, Fábio Mota, promete apoio ao rival caso o Leão se mantenha na Série A - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória venceu o Sport, deixou a zona de rebaixamento e embolou de vez a disputa contra a queda, mas foi uma declaração no apito final que chamou atenção.

Neste domingo, 23, após o Leão superar o rival — já rebaixado —, o presidente Fábio Mota afirmou que mantém um compromisso com o Sport para ajudar a equipe a retornar à Série A.

O mandatário rubro-negro garantiu que, caso o Vitória permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vai colaborar para que o Sport volte à elite: “compromisso nosso com a diretoria do Sport”.

Todos sabem do carinho que tenho pelo Sport. Uma relação bem fraterna mesmo. Inclusive, o Vitória tem o compromisso de, se permanecer na Série A, ajudar o Sport a voltar Fábio Mota - presidente do Vitória

Após a vitória neste domingo, o Vitória alcançou 39 pontos e ocupa a décima sexta posição. Para Fábio Mota, o sentimento é de que o Leão continua vivo no campeonato.

Apesar de ressaltar que ainda não há nada definido, ele afirmou que a vitória foi fundamental: “Nesse momento, a gente está fora da zona do rebaixamento”.

Já o Sport está rebaixado. A equipe pernambucana é a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos em 35 jogos disputados, tendo vencido apenas uma partida, e certamente torcerá pela ajuda oferecida por Fábio Mota, caso o Vitória permaneça na Série A.