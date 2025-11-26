Arena Barradão terá cobertura nas arquibancadas? Vitória esclarece

Apresentação da Arena Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos assuntos que mais gerou repercussão sobre a Arena Barradão, apresentada oficialmente pelo Leão na última segunda-feira, 24, foi a possibilidade do estádio não ser coberto nas arquibancadas. No entanto, após novas imagens divulgadas pelo clube, ficou claro que o projeto conta sim com coberturas.

De acordo com Fábio Mota, a Arena Barradão terá dois terços das arquibancadas cobertas. O presidente do Vitória explicou que as coberturas eram um desejo antigo dos torcedores e que não faria sentido um projeto sem essas estruturas.

"Por conta da cobertura ser de vidro temperado, na apresentação do projeto colocamos essa parte coberta na cor branca, mas toda essa área que está em branco é coberta, 2/3, que dá cerca de 75% do estádio. Não existe Arena no Brasil que seja 100%. A questão da cobertura era um pedido de todo mundo", explicou Fábio em entrevista ao Canto Rubro-Negro.

Ninguém ia fazer para não ter cobertura. No vídeo ela não apareceu, mas terá sim. Fábio Mota - Presidente do Vitória

Imagens das coberturas da Arena Barradão

Arena Barradão

Prometendo mudar o Vitória de patamar, o projeto final da Arena Barradão foi apresentado em evento realizado pelo Rubro-Negro. O consórcio SD Arenas, formado pela SD Plan e pelo Grupo AR, será responsável pelo investimento e pela gestão da obra e promete transformar o 'Santuário' em uma arena multi-uso, sem perder o clima de caldeirão e que ainda possa receber eventos.

O projeto prevê a capacidade máxima para 40.597 lugares — quase sete mil assentos adicionais em relação à estrutura atual, além do aumento de 20 para 116 camarotes disponíveis. A Arena Barradão também promete incluir um novo museu do clube e melhorias relevantes em relação à circulação e conforto — contendo 14 novas lanchonetes e bares, além de 32 novos banheiros.

As receitas do Vitória também sofrerão um aumento considerável e devem contar com um adicional estimado de R$ 45 milhões por ano, com sócio-torcedor e patrocínios, além de R$ 20 milhões por ano de receita líquida e sem riscos. Ao todo, o Barradão receberá o investimento de R$ 405 milhões, com R$ 1,4 bilhão destinado ao patrimônio do clube.