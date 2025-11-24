Menu
ESPORTES
ESPORTES

Arena Barradão terá capacidade ampliada e deve ser entregue em 2029

Vitória detalhou o projeto da arena em evento realizado nesta segunda-feira, 24

Lucas Vilas Boas, João Grassi e Wiliam Falcão

Por Lucas Vilas Boas, João Grassi e Wiliam Falcão

24/11/2025 - 19:58 h | Atualizada em 24/11/2025 - 21:27
Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão
Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão

O cronograma de lançamento da Arena Barradão foi revelado na noite desta segunda-feira, 24, durante o evento de lançamento do projeto realizado pelo Vitória. Arquiteto da SD Plan, empresa que lidera o projeto, Danilo Carvalho revelou que a estrutura deve ser concluída em 36 meses — seis meses de desenvolvimento e aprovações, com mais 30 meses de obras.

"A gente vai ter seis meses de desenvolvimento de projetos e aprovações, e mais 30 meses de obras para terminar a obra. Esse é o cronograma", disse o arquiteto projetando a inauguração da arena para daqui a três anos, em 2028-2029.

"A gente desenvolveu uma arena, estamos aumentando a capacidade da arena para 40 mil lugares, vai ser uma arena tecnológica, a gente vai mexer toda a parte de infraestrutura da arena para receber jogos até da final da Copa Libertadores da América. É uma arena que vai trazer shows e vai trazer futebol para a população de Salvador, que é uma população específica, tem o turismo na veia e que você tem toda essa demanda. O Nordeste necessitava de um palco como esse, como a Arena Barradão", completou sobre o projeto.

Danilo Carvalho, arquiteto da SD Plan
Danilo Carvalho, arquiteto da SD Plan | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O Barradão poderá ser utilizado pelo time mesmo durante as obras. Danilo Carvalho revelou que a estrutura será "dividida por zonas", permitindo que dois a três quartos da arena fiquem livres para utilização.

"Muito viável. A gente vai dividir a arena em zonas, a gente vai fazendo as obras e vai dividindo setores. Vamos estar pelo menos de dois a três, dois terços a três quartos de arena livre, enquanto a gente está fazendo as obras no setor isolado. Então a gente vai continuar tendo a arena disponível para os jogos", comentou.

x