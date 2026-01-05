Vitória projeta assinatura com investidor da Arena Barradão em janeiro

Projeto Arena Barradão - Foto: Reprodução I TV Vitória

Em meio à enxurrada de novidades para o começo do novo ano, o Vitória atualizou a situação da SAF do clube e da construção da Arena Barradão. Segundo Fábio Mota, presidente do clube, a busca por um investidor para a Arena deve começar já neste mês.

O projeto da Arena já passou do Conselho Fiscal para o Deliberativo, que terá sua próxima reunião entre os dias 19 e 20 deste mês. Caso seja aprovado, o contrato pode ser assinado com o investidor ainda no meio de janeiro, com o processo sendo um pouco mais demorado por trâmites e tempos exigidos.

Em relação à SAF, nada foi modificado, com a busca por investimentos ainda ativa. "Todos querem a SAF, inclusive eu. A gente sabe que a SAF de verdade, séria, é uma SAF que traz competitividade, que traz a grana para pagar nossa dívida de 250 milhões de reais", afirma.

"Além disso, para ter condição de melhorar a questão do elenco. Mas não depende do presidente, o que depende a gente está fazendo, que é procurar e bater nas portas certas, e estamos aguardando", concluiu.

O que é a Arena Barradão?

O projeto da Arena garante preservar "o clima de caldeirão" e, ao mesmo tempo, modernizar o local com capacidade ampliada, inaugurar um novo museu do clube, e até a recepção de eventos — se consolidando também como uma arena multiuso.

O projeto prevê a capacidade máxima para 40.597 lugares — quase sete mil assentos adicionais em relação à estrutura atual, além do aumento de 20 para 116 camarotes disponíveis.

A Arena Barradão também promete incluir um novo museu do clube e melhorias relevantes em relação à circulação e conforto — contendo 14 novas lanchonetes e bares, além de 32 novos banheiros.

Uma parte essencial do planejamento promete transformar a estrutura em uma arena multiuso, aberta à realização de eventos. Empresas responsáveis por liderar o projeto, a SD Plan e SD Arenas também foram as executoras de diversos estádios do Brasil, como a moderna Arena MRV, em Belo Horizonte, por exemplo.

As receitas do Vitória também sofrerão um aumento considerável e devem contar com um adicional estimado de R$ 45 milhões por ano, com sócio-torcedor e patrocínios, além de R$ 20 milhões por ano de receita líquida e sem riscos. Ao todo, o Barradão receberá o investimento de R$ 405 milhões, com R$ 1,4 bilhão destinado ao patrimônio do clube.

A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2029. O cronograma de lançamento já havia sido revelado pelo arquiteto da SD Plan, Danilo Carvalho, que especificou o planejamento para 36 meses.