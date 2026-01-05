Menu
ESPORTES
NOVIDADE

Vitória anuncia "Lavagem do Leão" com participação de Oh Polêmico

Sócios terão entrada gratuita

João Grassi e Luiza Nascimento

Por João Grassi e Luiza Nascimento

05/01/2026 - 13:58 h
Imagem ilustrativa da imagem Vitória anuncia "Lavagem do Leão" com participação de Oh Polêmico
-

O Esporte Clube Vitória divulgou, nesta segunda-feira, 5, a "Lavagem do Leão". A festa acontecerá no Campo da Toca, estrutura anexa ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, no bairro Canabrava, em Salvador.

O evento, que acontecerá no dia 17 de janeiro, a partir das 16h, terá apresentações de Oh Polêmico e Yan. A entrada é gratuita para sócios, no entanto, os demais torcedores pagarão R$ 40.

Presidente do clube, Fábio Mota, fez o anúcio durante entrevista coletiva sobre o ano de 2026. Na ocasião, ele divulgou mudanças no planos de sócio, contratações, patrocínios e o novo diretor executivo de futebol, Sérgio Papellin.

Confira os anúncios

Leia Também:

Riccelli no Vitória! Fábio Mota confirma contratação de novo zagueiro
Ano novo, preço novo: Vitória anuncia reajuste nos planos de sócios

O Vitória anunciou mudanças no programa de sócios-torcedores Sou Mais Vitória (SMV). As alterações incluem reajuste nos valores, simplificação das vigências dos planos e novas formas de pagamento a partir da temporada 2026. Os planos passarão a ter apenas vigência anual, encerrando os formatos trimestral e semestral. Também haverá ampliação nas opções de pagamento, que passam a incluir crédito à vista, crédito parcelado, débito e Pix mensal.

Além disso, o clube divulgou a chegada de um novo patrocínio,no mesmo segmento do já presente na camisa rubro-negra Fatal Model. Agora, é a vez da Skokka, serviço de acompanhantes de luxo e garotas de programa.

Houve ainda a oficialização da contratação de Sérgio Papellin como o novo executivo de futebol do clube. O anúncio marca uma mudança estratégica na gestão esportiva do Leão da Barra, que buscou no mercado um profissional com vasta experiência na Série A para liderar o planejamento da próxima temporada em Salvador.

x