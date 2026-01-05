Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Vitória anuncia Sérgio Papellin como novo executivo de futebol

A chegada de Papellin acontece logo após o encerramento do vínculo de Gustavo Cartaxo

João Grassi e Brenda Lua Ferreira

Por João Grassi e Brenda Lua Ferreira

05/01/2026 - 13:12 h | Atualizada em 05/01/2026 - 13:25
Sérgio Papellin é anunciado como novo executivo de futebol do Vitória
Sérgio Papellin é anunciado como novo executivo de futebol do Vitória -

O Esporte Clube Vitória oficializou a contratação de Sérgio Papellin como o novo executivo de futebol do clube. O anúncio, feito nesta segunda-feira, 5, marca uma mudança estratégica na gestão esportiva do Leão da Barra, que buscou no mercado um profissional com vasta experiência na Série A para liderar o planejamento da próxima temporada em Salvador.

A chegada de Papellin acontece logo após o encerramento do vínculo de Gustavo Vieira. De acordo com a diretoria rubro-negra, a escolha pelo novo diretor foi precisa e não envolveu uma lista extensa de candidatos. O clube focou em um alvo único, priorizando a experiência do profissional que estava no Fortaleza há seis temporadas e foi um dos pilares da ascensão do clube cearense no cenário sul-americano.

Em pronunciamento sobre a nova estrutura do departamento de futebol, o presidente do Vitória, Fábio Mota, destacou que a transição foi planejada para garantir continuidade e evolução ao trabalho realizado. A diretoria ressaltou a gratidão ao antigo gestor, mas enfatizou que o foco total, nos últimos dez dias, foi garantir a vinda de Papellin.

"Nós procuramos uma única pessoa, trabalhamos muito para que essa pessoa que viesse, não teve necessidade de sondar nem buscar nenhuma outra, o alvo que a gente definiu a cerca de dez dias de trabalho, nós conseguimos trazer o novo diretor do Vitória, Sérgio Papellin que saiu do Fortaleza e que está chegando a salvar a gente", declarou Mota.

O novo executivo de futebol chega com a missão de montar um elenco competitivo, gerir processos internos e fortalecer as categorias de base, utilizando o modelo de gestão que o tornou uma referência no futebol nordestino e brasileiro.

Perfil do novo executivo

Sérgio Papellin é reconhecido no mercado por sua capacidade de montagem de elencos com bom custo-benefício e por sua longevidade nos projetos. No Fortaleza, ele participou ativamente da conquista de títulos estaduais, da Copa do Nordeste e da histórica classificação para a Copa Libertadores. Sua chegada a Salvador gera grande expectativa entre os torcedores do Vitória, que esperam uma gestão profissional e focada em resultados de longo prazo.

Com o anúncio oficial, Papellin já deve iniciar os trabalhos de mapeamento de reforços e renovações contratuais. O objetivo imediato é preparar o elenco para os desafios do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e, principalmente, para a disputa da elite do Campeonato Brasileiro.

