DESPEDIDA
Vitória anuncia o desligamento do diretor de futebol Gustavo Vieira
Gustavo Vieira chegou ao clube em maio de 2025 e fez parte da recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro
Por Gustavo Nascimento
O Vitória anunciou, na manhã deste sábado, 3, o desligamento do diretor executivo de futebol Gustavo Vieira, que chegou ao clube em maio de 2025 e fez parte da recuperação da equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O contrato de Vieira com o Leão se encerrou em 31 de dezembro de 2025, e o clube optou por não renovar com o diretor.
Ainda sem um diretor de futebol definido, a equipe principal do Vitória se reapresenta neste sábado, de olho no Brasileirão, que começa ainda em janeiro. Um time alternativo se reapresentou no final de dezembro para a disputa do campeonato estadual, no qual o Vitória estreia no dia 10 de janeiro.
Leia Também:
Confira na íntegra a nota divulgada pelo clube:
“O Esporte Clube Vitória informa que Gustavo Vieira não é mais o diretor executivo de futebol do clube. Agradecemos pela contribuição de Gustavo à frente do futebol do Vitória nos últimos meses, peça importante na campanha de permanência no Campeonato Brasileiro da Série A e desejamos muita sorte no procedimento de sua carreira.”
Atuação ousada no mercado
Sob a direção de Gustavo Vieira, o departamento de futebol do Vitória fez oito contratações, três delas que terminaram o ano no time titular. A principal estratégia do diretor na janela de transferências da metade da temporada foi apostar em nomes estrangeiros e de mercados alternativos.
Ao todo, cinco dos oito contratados eram estrangeiros, sendo dois portugueses, dois espanhóis e um uruguaio. Além disso, somente dois desses jogadores já estavam no futebol brasileiro.
Confira os contratados:
- Aitor Cantalapiedra
- Ruben Rodrigues
- Romarinho
- Thiago Couto
- Ramon
- Ruben Ismael
- Kike Saverio
- Renzo López
Outras diretorias
Gustavo Vieira foi o sexto nome a ocupar o cargo de diretor de futebol desde que Fábio Mota assumiu o clube de forma interina, no final de 2021. À época, Alex Brasil comandava o setor, mas foi demitido em março do ano seguinte. Posteriormente, Rodrigo Pastana, Edgard Montemor, Ítalo Rodrigues, Manoel Tanajura e o próprio Gustavo foram contratados por Mota para assumir a função.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes