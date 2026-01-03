Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
DESPEDIDA

Vitória anuncia o desligamento do diretor de futebol Gustavo Vieira

Gustavo Vieira chegou ao clube em maio de 2025 e fez parte da recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 10:24 h
Gustavo Vieira, diretor de futebol contratado pelo Vitória em maio de 2025
Gustavo Vieira, diretor de futebol contratado pelo Vitória em maio de 2025

O Vitória anunciou, na manhã deste sábado, 3, o desligamento do diretor executivo de futebol Gustavo Vieira, que chegou ao clube em maio de 2025 e fez parte da recuperação da equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O contrato de Vieira com o Leão se encerrou em 31 de dezembro de 2025, e o clube optou por não renovar com o diretor.

Ainda sem um diretor de futebol definido, a equipe principal do Vitória se reapresenta neste sábado, de olho no Brasileirão, que começa ainda em janeiro. Um time alternativo se reapresentou no final de dezembro para a disputa do campeonato estadual, no qual o Vitória estreia no dia 10 de janeiro.

Leia Também:

Time paulista anuncia contratação de volante que pertence ao Vitória
Conheça os convocados do Vitória para a Copinha 2026
Saiba quantas partidas no máximo o Vitória pode jogar em 2026

Confira na íntegra a nota divulgada pelo clube:

“O Esporte Clube Vitória informa que Gustavo Vieira não é mais o diretor executivo de futebol do clube. Agradecemos pela contribuição de Gustavo à frente do futebol do Vitória nos últimos meses, peça importante na campanha de permanência no Campeonato Brasileiro da Série A e desejamos muita sorte no procedimento de sua carreira.”

Atuação ousada no mercado

Sob a direção de Gustavo Vieira, o departamento de futebol do Vitória fez oito contratações, três delas que terminaram o ano no time titular. A principal estratégia do diretor na janela de transferências da metade da temporada foi apostar em nomes estrangeiros e de mercados alternativos.

Ao todo, cinco dos oito contratados eram estrangeiros, sendo dois portugueses, dois espanhóis e um uruguaio. Além disso, somente dois desses jogadores já estavam no futebol brasileiro.

Confira os contratados:

  • Aitor Cantalapiedra
  • Ruben Rodrigues
  • Romarinho
  • Thiago Couto
  • Ramon
  • Ruben Ismael
  • Kike Saverio
  • Renzo López

Outras diretorias

Gustavo Vieira foi o sexto nome a ocupar o cargo de diretor de futebol desde que Fábio Mota assumiu o clube de forma interina, no final de 2021. À época, Alex Brasil comandava o setor, mas foi demitido em março do ano seguinte. Posteriormente, Rodrigo Pastana, Edgard Montemor, Ítalo Rodrigues, Manoel Tanajura e o próprio Gustavo foram contratados por Mota para assumir a função.

