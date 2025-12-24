PLANEJAMENTO 2026
Vitória divulga lista para Campeonato Baiano de 2026
Lista consta com jogadores da base e que voltaram de empréstimo
Por Valdomiro Neto
A equipe do Vitória divulgou a lista de jogadores que irão se reapresentar para a disputa do Campeonato Baiano de 2026, que terá Rodrigo Chagas como treinador. A premissa é que o técnico comande a equipe durante o estadual com um time misto, composto por atletas da base e profissionais que tiveram pouco tempo de jogo ou que voltaram de empréstimo da temporada de 2025.
Lista de Atletas:
• Goleiros: Yuri Sena e Ezequiel;
• Laterais: Paulo e Felipe Vieira;
• Zagueiros: Kauan e Edenílson;
• Meio-campistas: Zé Breno, Wendell, Lohan e Pablo;
• Atacantes: Felipe Cardoso, Luis Miguel e Lawan.
Reapresentação
A reapresentação marca o início oficial da preparação do elenco para a temporada de 2026, com os trabalhos iniciando nesta data, 26 de dezembro. Neste primeiro momento, o clube contará com um grupo reduzido de atletas, incluindo jovens formados na base e jogadores que retornam de empréstimo, como o lateral Felipe Vieira, o volante Zé Breno e o meia Pablo, mais conhecido como Pablo Baianinho. Outros jogadores devem compor a lista nas próximas semanas.
Temporada 2026
O inicio da temporada de 2026 terá inicio no dia 10 de Janeiro, quando o clube estreia pelo campeonato baiano contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, e pelo Campeonato Brasileiro o clube estreia contra o time do Remo, também em casa, no dia 28 de janeiro.
