ESPORTES
PLANEJAMENTO 2026

Vitória divulga lista para Campeonato Baiano de 2026

Lista consta com jogadores da base e que voltaram de empréstimo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/12/2025 - 17:18 h
Time do Vitória em treino no Barradão
Time do Vitória em treino no Barradão -

A equipe do Vitória divulgou a lista de jogadores que irão se reapresentar para a disputa do Campeonato Baiano de 2026, que terá Rodrigo Chagas como treinador. A premissa é que o técnico comande a equipe durante o estadual com um time misto, composto por atletas da base e profissionais que tiveram pouco tempo de jogo ou que voltaram de empréstimo da temporada de 2025.

Time do Vitória em concentração pré-jogo
Time do Vitória em concentração pré-jogo | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Lista de Atletas:

• Goleiros: Yuri Sena e Ezequiel;

• Laterais: Paulo e Felipe Vieira;

• Zagueiros: Kauan e Edenílson;

• Meio-campistas: Zé Breno, Wendell, Lohan e Pablo;

• Atacantes: Felipe Cardoso, Luis Miguel e Lawan.

Time do Vitória entrando em campo
Time do Vitória entrando em campo | Foto: Victor Ferreira /EC Vitória

Reapresentação

A reapresentação marca o início oficial da preparação do elenco para a temporada de 2026, com os trabalhos iniciando nesta data, 26 de dezembro. Neste primeiro momento, o clube contará com um grupo reduzido de atletas, incluindo jovens formados na base e jogadores que retornam de empréstimo, como o lateral Felipe Vieira, o volante Zé Breno e o meia Pablo, mais conhecido como Pablo Baianinho. Outros jogadores devem compor a lista nas próximas semanas.

Temporada 2026

O inicio da temporada de 2026 terá inicio no dia 10 de Janeiro, quando o clube estreia pelo campeonato baiano contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, e pelo Campeonato Brasileiro o clube estreia contra o time do Remo, também em casa, no dia 28 de janeiro.

