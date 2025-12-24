Menu
HOME > ESPORTES
POLÊMICA

"Ataque machista": Leila Pereira dispara contra presidente do Flamengo

Episódio expõe tensão entre dirigentes fora das quatro linhas

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 16:31 h
Presidente do Palmeiras condena fala machista de dirigente do Flamengo
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou publicamente para repudiar a declaração do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, direcionada à jornalista Renata Mendonça. A crítica foi feita por meio das redes sociais, após o dirigente rubro-negro se referir à profissional de forma ofensiva durante uma apresentação a sócios do clube, realizada na noite da última terça-feira, 23, com transmissão ao vivo pela Flamengo TV.

Na publicação, Leila classificou o episódio como um “ataque machista” e prestou solidariedade à jornalista. “Minha solidariedade à competente jornalista Renata Mendonça, vítima de um ataque machista feito pelo presidente do Flamengo. De um dirigente de um grande clube, espera-se condutas exemplares, nunca misoginia”, afirmou a mandatária alviverde.

A presidente do Palmeiras também destacou a necessidade de enfrentamento a atitudes desse tipo no ambiente esportivo. “Infelizmente, ainda existem homens que desprezam o trabalho das mulheres no futebol. Mas não vamos baixar a guarda! Seguiremos lutando para mostrar que lugar de mulher é onde nós quisermos”, publicou Leila Pereira em suas redes sociais.

Em outro trecho da manifestação, a dirigente reforçou a gravidade da fala ao apontar que o comentário ultrapassou os limites do debate esportivo. “Ao se refirir à aparência física de uma profissional, o dirigente ultrapassa qualquer limite do debate esportivo e do direito à crítica. Trata-se de um ataque pessoal, que nada tem a ver com jornalismo e reforça práticas misóginas usadas para constranger e deslegitimar mulheres”, escreveu.

A declaração pública de Leila Pereira evidencia ainda um novo capítulo de atrito entre a dirigente do Palmeiras e BAP. Ao longo do ano, ambos já protagonizaram divergências públicas, especialmente em temas como a utilização e a qualidade do gramado sintético no futebol brasileiro, além de discussões envolvendo repasses financeiros relacionados à Libra.

