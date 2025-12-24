Menu
ESPORTES
FELIZ NATAL!

Fugindo da ceia? Confira o guia do futebol neste Natal

Pra quem prefere o campo ao peru de Natal: veja o que rola no futebol mundial

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/12/2025 - 15:33 h
Haaland em disputa de bola
Haaland em disputa de bola -

O Natal é uma data de descanso, reunião em família e celebrações para a maioria, mas também tem calendário esportivo disponível para os fãs que não conseguem largar o futebol nem na ceia.

Times enfileirados em momento de respeito
Times enfileirados em momento de respeito | Foto: Joaquin Corchero/Europa Press

A principal competição que vai gerar entretenimento para os fãs de esportes é a CAN (Copa das Nações Africanas). A disputa ainda está na fase de grupos e nesta quarta-feira, dia 24, tem quatro jogos. A segunda divisão da Champions League Asiática terá o Al-Nassr, do craque Cristiano Ronaldo, porém sem o craque em campo, visto que ele já não vem atuando nos últimos compromissos pela equipe.

No dia 25 de dezembro não haverá jogos na Copa Africana. O destaque do dia ficará para o Campeonato Saudita, que volta à ação justamente no Natal, depois de um mês de pausa.

Estádio iluminado na final da Eurocopa 2024
Estádio iluminado na final da Eurocopa 2024 | Foto: Divulgação/ X

O Natal não é celebrado em muitas partes do mundo como uma data festiva, por questões religiosas e culturais, assim dando destaque para os esportes que se tornam a principal tradição relacionada às festas de fim de ano em diversos locais do planeta. No caso da Inglaterra, temos o tradicional Boxing Day, que é no dia seguinte ao Natal, no qual os fãs ingleses têm muitos jogos para assistir; porém, este ano será diferente: por questões de tabela europeia, a maioria dos jogos irá acontecer no sábado, dia 27, e no domingo, 28. Apenas uma partida irá acontecer na tradicional programação. Confira a tabela para essas datas de futebol:

Sexta-feira, 26 de dezembro

  • 17h00: Manchester United x Newcastle

Sábado, 27 de dezembro

  • 09h30: Nottingham Forest x Manchester City
  • 12h00: Arsenal x Brighton
  • 12h00: Brentford x Bournemouth
  • 12h00: Burnley x Everton
  • 12h00: Liverpool x Wolverhampton
  • 12h00: West Ham x Fulham
  • 14h30: Chelsea x Aston Villa

Domingo, 28 de dezembro

  • 11h00: Sunderland x Leeds United (Championship)
  • 13h30: Crystal Palace x Tottenham

Outras Ligas e Competições

Quarta-feira, 24 de dezembro

Copa das Nações Africanas

  • 09h30: Burkina Faso x Guiné Equatorial
  • 12h00: Argélia x Sudão
  • 14h30: Costa do Marfim x Moçambique
  • 17h00: Camarões x Gabão

Liga dos Campeões da Ásia 2

  • 13h00: Al-Ahli Doha x Andijan
  • 13h00: Al-Nassr x Al-Zawraa
  • 13h00: Al-Wasl x Al-Wehdat
  • 13h00: Al-Muharraq x Esteghlal
  • 13h00: Arkadag x Al-Khalidiyah
  • 13h00: Goa FC x Istiqlol Dushanbe

Quinta-feira, 25 de dezembro

Campeonato Saudita

  • 11h50: Al-Fayha x Al-Hazem
  • 14h30: Al-Riyadh x Al-Ettifaq
  • 14h30: Neom x Al-Najma

Campeonato Egípcio

  • 12h00: Dayrout x Al-Qanah
  • 12h00: La Viena x Al-Sekka
  • 15h00: Al-Masry x Haras El-Hodood
  • 15h00: El-Gouna x National Bank Egypt
  • 18h00: Pyramids x El-Ismaily
  • 18h00: Zamalek x Smouha

Argélia e Azerbaijão

  • 14h00: CR Belouizdad x ES Sétif (Argélia)
  • 07h00: Moik Baku x Safa Baku (Azerbaijão)
  • 07h00: Difai Agsu x Cebrayil (Azerbaijão)

x