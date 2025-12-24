FELIZ NATAL!
Fugindo da ceia? Confira o guia do futebol neste Natal
Pra quem prefere o campo ao peru de Natal: veja o que rola no futebol mundial
Por Valdomiro Neto
O Natal é uma data de descanso, reunião em família e celebrações para a maioria, mas também tem calendário esportivo disponível para os fãs que não conseguem largar o futebol nem na ceia.
A principal competição que vai gerar entretenimento para os fãs de esportes é a CAN (Copa das Nações Africanas). A disputa ainda está na fase de grupos e nesta quarta-feira, dia 24, tem quatro jogos. A segunda divisão da Champions League Asiática terá o Al-Nassr, do craque Cristiano Ronaldo, porém sem o craque em campo, visto que ele já não vem atuando nos últimos compromissos pela equipe.
No dia 25 de dezembro não haverá jogos na Copa Africana. O destaque do dia ficará para o Campeonato Saudita, que volta à ação justamente no Natal, depois de um mês de pausa.
O Natal não é celebrado em muitas partes do mundo como uma data festiva, por questões religiosas e culturais, assim dando destaque para os esportes que se tornam a principal tradição relacionada às festas de fim de ano em diversos locais do planeta. No caso da Inglaterra, temos o tradicional Boxing Day, que é no dia seguinte ao Natal, no qual os fãs ingleses têm muitos jogos para assistir; porém, este ano será diferente: por questões de tabela europeia, a maioria dos jogos irá acontecer no sábado, dia 27, e no domingo, 28. Apenas uma partida irá acontecer na tradicional programação. Confira a tabela para essas datas de futebol:
Sexta-feira, 26 de dezembro
- 17h00: Manchester United x Newcastle
Sábado, 27 de dezembro
- 09h30: Nottingham Forest x Manchester City
- 12h00: Arsenal x Brighton
- 12h00: Brentford x Bournemouth
- 12h00: Burnley x Everton
- 12h00: Liverpool x Wolverhampton
- 12h00: West Ham x Fulham
- 14h30: Chelsea x Aston Villa
Domingo, 28 de dezembro
- 11h00: Sunderland x Leeds United (Championship)
- 13h30: Crystal Palace x Tottenham
Outras Ligas e Competições
Quarta-feira, 24 de dezembro
Copa das Nações Africanas
- 09h30: Burkina Faso x Guiné Equatorial
- 12h00: Argélia x Sudão
- 14h30: Costa do Marfim x Moçambique
- 17h00: Camarões x Gabão
Liga dos Campeões da Ásia 2
- 13h00: Al-Ahli Doha x Andijan
- 13h00: Al-Nassr x Al-Zawraa
- 13h00: Al-Wasl x Al-Wehdat
- 13h00: Al-Muharraq x Esteghlal
- 13h00: Arkadag x Al-Khalidiyah
- 13h00: Goa FC x Istiqlol Dushanbe
Quinta-feira, 25 de dezembro
Campeonato Saudita
- 11h50: Al-Fayha x Al-Hazem
- 14h30: Al-Riyadh x Al-Ettifaq
- 14h30: Neom x Al-Najma
Campeonato Egípcio
- 12h00: Dayrout x Al-Qanah
- 12h00: La Viena x Al-Sekka
- 15h00: Al-Masry x Haras El-Hodood
- 15h00: El-Gouna x National Bank Egypt
- 18h00: Pyramids x El-Ismaily
- 18h00: Zamalek x Smouha
Argélia e Azerbaijão
- 14h00: CR Belouizdad x ES Sétif (Argélia)
- 07h00: Moik Baku x Safa Baku (Azerbaijão)
- 07h00: Difai Agsu x Cebrayil (Azerbaijão)
