MERCADO DA BOLA

Vitória entra em "queda de braço" com o Coritiba por Erick; entenda

Jogador tem contrato com o Leão da Barra até o dia 31 de dezembro de 2025

Téo Mazzoni e João Grassi

24/12/2025 - 13:51 h
De olho na próxima temporada, o Vitória tem como um de seus objetivos para 2026 a manutenção dos principais atletas do elenco — entre eles, o atacante Erick. Emprestado ao clube pelo São Paulo, o jogador tem contrato com o Leão da Barra até o dia 31 deste mês. Nos bastidores do mercado da bola, porém, o rubro-negro baiano trava uma verdadeira “queda de braço” para garantir a permanência do atleta.

Na sexta-feira passada,19, foi noticiado que o Coritiba havia entrado na disputa pela contratação do jogador, “atravessando” a negociação do Vitória com o São Paulo, ao apresentar uma proposta superior ao Tricolor paulista para contar com Erick em 2026. Apesar disso, o Leão da Barra não recuou na tentativa de manter o atacante.

A reportagem do Portal A TARDE apurou que o Vitória igualou a proposta do rival e, dessa forma, “travou” a negociação do Coritiba por Erick, que caminhava para um possível desfecho positivo para a equipe paranaense. Ainda assim, mesmo após cobrir a oferta do adversário, a “novela” envolvendo o atleta segue sem definição, e a decisão do próprio jogador pode ser determinante para o desfecho do caso.

Leia Também:

Fifa escolhe Barradão, do Vitória, como CT da Copa do Mundo no Brasil
Bahia e Vitória dão salto no Ranking da CBF 2026; veja as novas posições
Lucas Halter não tem permanência garantida no Vitória em 2026; entenda

Erick no Vitória

Contratado por empréstimo em 2025, Erick teve um início discreto no Vitória, mas rapidamente ganhou espaço e encerrou a temporada como uma das principais peças do setor ofensivo rubro-negro.

O camisa 33 viveu sua melhor fase após a chegada do técnico Jair Ventura, que chegou a utilizá-lo improvisado como ala pelo lado direito. Ao todo, Erick disputou 38 partidas, marcou três gols e distribuiu cinco assistências.

Coritiba Erick futebol brasileiro mercado da bola série a transferências vitória

