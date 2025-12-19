Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISPUTA NO MERCADO

Coritiba tenta atravessar o Vitória para contratar Erick; saiba mais

Time paranaense está de volta à Série A do Brasileirão em 2026

João Grassi

Por João Grassi

19/12/2025 - 20:33 h
Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025
Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025 -

Um dos destaques do setor ofensivo na temporada, Erick ainda não está garantido no Vitória em 2026. Embora o Leão tente viabilizar sua permanência, o Coritiba, que está de volta à Série A, teria entrado na disputa e também quer contar com o atacante.

De acordo com o jornalista André Hernan, especialista no mercado de transferências, o Coritiba negocia a contratação de Erick com o São Paulo. O time paranaense, inclusive, já teria feito uma proposta oficial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a publicação, a oferta do Coritiba teria sido considerada melhor que a do Leão da Barra. O Tricolor Paulista, inclusive, estaria mais perto de acertar com o Coxa e ainda aguarda o pagamento da multa pela utilização de Erick na última rodada do Brasileirão, quando as equipes se enfrentaram.

Leia Também:

Torcida do Bahia canta mais alto que a do Vitória, diz pesquisa
Vitória rescinde com meio-campista promessa da base; saiba quem
Volante que pertence ao Vitória chama atenção de time paulista

Erick no Vitória

Contratado por empréstimo em 2025, Erick teve um começo tímido no Vitória, mas logo se firmou na equipe e terminou o ano como uma das principais peças do ataque rubro-negro.

O camisa 33 viveu sua melhor fase no ano após a chegada do técnico Jair Ventura, que chegou a utilizá-lo improvisado como ala pela direita. No total, Erick disputou 38 jogos, marcou três gols e distribuiu cinco assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Coritiba ec vitória Erick mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x