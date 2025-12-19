Coritiba tenta atravessar o Vitória para contratar Erick; saiba mais

Erick, atacante que defendeu o Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos destaques do setor ofensivo na temporada, Erick ainda não está garantido no Vitória em 2026. Embora o Leão tente viabilizar sua permanência, o Coritiba, que está de volta à Série A, teria entrado na disputa e também quer contar com o atacante.

De acordo com o jornalista André Hernan, especialista no mercado de transferências, o Coritiba negocia a contratação de Erick com o São Paulo. O time paranaense, inclusive, já teria feito uma proposta oficial.

Ainda segundo a publicação, a oferta do Coritiba teria sido considerada melhor que a do Leão da Barra. O Tricolor Paulista, inclusive, estaria mais perto de acertar com o Coxa e ainda aguarda o pagamento da multa pela utilização de Erick na última rodada do Brasileirão, quando as equipes se enfrentaram.

🚨🚨exclusivo: São Paulo negocia venda de Erick ao Coritiba. Coxa fez oferta nos últimos dias e essa proposta foi considerada melhor que a do Vitória. O Clube Baiano tem ainda uma dívida com o São Paulo pelo empréstimo deste ano. Fonte me diz que está mais perto de fechar no… pic.twitter.com/qRNj7zKswd — André Hernan (@andrehernan) December 19, 2025

Erick no Vitória

Contratado por empréstimo em 2025, Erick teve um começo tímido no Vitória, mas logo se firmou na equipe e terminou o ano como uma das principais peças do ataque rubro-negro.

O camisa 33 viveu sua melhor fase no ano após a chegada do técnico Jair Ventura, que chegou a utilizá-lo improvisado como ala pela direita. No total, Erick disputou 38 jogos, marcou três gols e distribuiu cinco assistências.