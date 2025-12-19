Vitória rescinde com meio-campista promessa da base; saiba quem

Wanderson Papaterra, volante revelado pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Considerado uma grande promessa da base, o volante Wanderson Papaterra, de 19 anos, não é mais jogador do Vitória. O atleta revelado na Toca do Leão teve contrato rescindido e vai atuar no CSA em 2026.

Papaterra teve a rescisão do seu contrato publicada, na tarde desta sexta-feira (19), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo iria até o dia 31 de janeiro.

Com passagens por praticamente todas as categorias de base do Leão, o meio-campista estreou profissionalmente no empate por 1 a 1 com o Moto Club, pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.

Rescisão de Wanderson Papaterra publicada no BID | Foto: Reprodução | CBF

Carreira de Wanderson Papaterra

Além do Vitória, Wanderson Papaterra acumulou empréstimos na base do Internacional, ao Itabuna e Atlético de Alagoinhas. Agora, vai se transferir em definitivo para o Azulão.