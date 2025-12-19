NO MERCADO
Vitória tenta contratação de volante nascido em Salvador; saiba quem é
Meio-campista de 25 anos pertence ao Botafogo
Por João Grassi
Com foco em renovar os contratos de destaques que já estão no elenco, o Vitória também se movimenta no mercado para contratar reforços. Um dos alvos seria o volante Newton, de 25 anos, atleta que pertence ao Botafogo.
De acordo com o portal O Globo, o Vitória retomou conversas com a diretoria do clube carioca pela contratação de Newton nos últimos dias, mas ainda não oficializou proposta.
Conforme a reportagem, o Leão da Barra já havia recebido uma negativa pelo atleta em maio deste ano. Vale lembrar que a diretoria rubro-negra não conta com Pepê para a próxima temporada, além das saídas de Willian Oliveira e Ricardo Ryller.
Quem é Newton?
Baiano de Salvador, Newton Araújo da Costa Júnior foi revelado pelo Jacuipense. O meio-campista foi contratado pelo Botafogo para o Sub-23, subindo para os profissionais do Glorioso em 2023. quando fez sua estreia.
Já em 2024, Newton atuou emprestado pelo Criciúma. De volta ao Botafogo neste ano, terminou 2025 em alta e participou de 46 partidas, sendo 29 como titular. Ele fez um gol e deu uma assistência na temporada.
