Ex-Vitória é anunciado pelo Coritiba para 2026

Willian Oliveira pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

De saída do Vitória, Willian Oliveira já tem destino - o Coritiba oficializou na manhã deste sábado a contratação do volante como parte do planejamento para a temporada de 2026 para reforçar o elenco alviverde no retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 32 anos, Willian vestiu a camisa rubro-negra ao longo da última temporada e teve participação importante na campanha de 2025. Foram 36 partidas disputadas, com dois gols e duas assistências, sendo que no Brasileirão, entrou em campo 20 vezes e ajudou o Vitória a se manter na elite.

Experiência no futebol brasileiro

Formado nas categorias de base do Fluminense, o meio-campista acumula um currículo extenso no futebol nacional. Ao longo da carreira, passou por Sport, Goiás, Mirassol, América-MG, Botafogo-SP, Guarani, Chapecoense, Ceará e Cruzeiro, experiência que pesou na decisão do Coritiba.

Willian Oliveira é o segundo reforço confirmado pelo Coxa para 2026. Antes dele, o clube já havia anunciado o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B atuando pelo Remo.

Calendário cheio em 2026

Campeão da Série B, o Coritiba terá uma temporada movimentada no próximo ano. O calendário começa com o Campeonato Paranaense, a partir de 7 de janeiro, seguido pela disputa da Série A ainda no mesmo mês e a Copa do Brasil mais à frente.