HOME > ESPORTES
DO LEÃO PARA O COXA

Ex-Vitória é anunciado pelo Coritiba para 2026

O volante jogou 36 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências pelo Vitória em 2025

Marina Branco

Por Marina Branco

13/12/2025 - 14:37 h
Willian Oliveira pelo Vitória
Willian Oliveira pelo Vitória -

De saída do Vitória, Willian Oliveira já tem destino - o Coritiba oficializou na manhã deste sábado a contratação do volante como parte do planejamento para a temporada de 2026 para reforçar o elenco alviverde no retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 32 anos, Willian vestiu a camisa rubro-negra ao longo da última temporada e teve participação importante na campanha de 2025. Foram 36 partidas disputadas, com dois gols e duas assistências, sendo que no Brasileirão, entrou em campo 20 vezes e ajudou o Vitória a se manter na elite.

Leia Também:

Eleições no Vitória: saiba horários, candidatos e todos os detalhes
Ex-Vitória cresce na Champions League e pode reforçar time da Série A
Dez jogadores voltam ao Vitória para reforçar o elenco em 2026

Experiência no futebol brasileiro

Formado nas categorias de base do Fluminense, o meio-campista acumula um currículo extenso no futebol nacional. Ao longo da carreira, passou por Sport, Goiás, Mirassol, América-MG, Botafogo-SP, Guarani, Chapecoense, Ceará e Cruzeiro, experiência que pesou na decisão do Coritiba.

Willian Oliveira é o segundo reforço confirmado pelo Coxa para 2026. Antes dele, o clube já havia anunciado o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B atuando pelo Remo.

Calendário cheio em 2026

Campeão da Série B, o Coritiba terá uma temporada movimentada no próximo ano. O calendário começa com o Campeonato Paranaense, a partir de 7 de janeiro, seguido pela disputa da Série A ainda no mesmo mês e a Copa do Brasil mais à frente.

