Dez jogadores voltam ao Vitória para reforçar o elenco em 2026
Vindos das séries A, B e C e até do Japão, dez emprestados retornam à Toca do Leão
Por Marina Branco
O Vitória se salvou, e já é tempo de começar a planejar o ano que vem. Com isso, a janela de transferências traz esperanças de renovação, mas muitas mudanças podem vir antes mesmo da abertura, com o retorno dos emprestados.
Dez jogadores passaram o ano emprestados a outros clubes e retornam à Toca do Leão para 2026, podendo reforçar o time dependendo do planejamento do técnico Jair Ventura.
Vindo da Série A
Entre os atletas que voltam ao Barradão, apenas o goleiro Gabriel Vasconcelos disputou a Série A em 2025. Reserva no Vitória no início do ano, ele se transferiu para o Sport, onde assumiu a titularidade, apesar do rebaixamento do clube pernambucano.
Com Lucas Arcanjo lesionado e o futuro de Thiago Couto indefinido, Gabriel surge como forte candidato a começar 2026 como titular, provavelmente não sendo renegociado pelo Leão da Barra.
Vindo da Série B
Já na Série B, o volante Léo Naldi atuou por Atlético-GO e Criciúma, sendo no Tigre onde ganhou maior sequência, com 29 partidas disputadas. Já Filipe Machado, companheiro de posição, encerrou o ano no Coritiba, somando três assistências, e desperta interesse do clube paranaense para permanência.
A Chapecoense, que conquistou o acesso à Série A, contou com dois jogadores emprestados pelo Vitória - o lateral-esquerdo Felipe Vieira e o atacante Luís Miguel, que atuou apenas pela equipe B.
Já o lateral Willean Lepo se firmou como titular do Goiás ao longo da Série B e passou a ser monitorado por outros clubes da divisão, voltando ao Vitória com altas chances de conseguir propostas.
Vindo da Série C
Na Série C, o meia Pablo Baianinho atuou pelo Guarani em quatro oportunidades, enquanto o volante Zé Breno e o meia Dudu Miraíma somaram 21 partidas, com destaque para Miraíma, autor de três gols pelo São Bernardo.
Vindo do Japão
O único jogador da lista que atuou fora do país foi o volante João Pedro, emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão. Após boa passagem pelo CRB, ele disputou 26 jogos completos pelo clube japonês e marcou um gol na temporada.
Sob avaliação
Assim, a diretoria rubro-negra deve observar esses atletas e definir quem seguirá no elenco principal e quem voltará a ser negociado, levando em consideração que parte deles pode integrar o grupo que disputará o Campeonato Baiano, competição usada tradicionalmente pelo clube como laboratório no início da temporada.
No dia 26 de dezembro, o Vitória dará início às atividades com um elenco alternativo sob o comando de Rodrigo Chagas, reunindo jogadores da base, reservas pouco utilizados e os atletas que retornam de empréstimo.
