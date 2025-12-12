Vitória aprova redução no número de rebaixados no Brasileirão

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O presidente do Vitória, Fábio Mota, avaliou positivamente a reunião com os dirigentes dos clubes da Série A no Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro de 2026, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 11.

Ao retornar para Salvador, Fábio falou sobre alguns pontos discutidos com o presidente da CBF, Samir Xaud.

“Foi um encontro importante, principalmente sobre a questão do aumento de rodadas para se fazer transferência [de atletas], porque saiu de seis para 12. O campeonato estava muito engessado e isso foi muito positivo”, comentou.

Durante o encontro, os clubes pediram que a CBF não aprove mais a utilização de gramados sintéticos até a reunião de 2026. Inclusive, foi sugerida a criação de uma comissão formada por jogadores para opinar sobre o assunto.

“Com relação ao gramado, o Vitória já se posicionou que é a favor do gramado natural”, ressaltou o dirigente.

Brasileirão com três times rebaixados?

Outra discussão realizada no Conselho Técnico foi à respeito do número de clubes que são rebaixados ao fim do campeonato. Fábio Mota comentou sobre o descenso, afirmando ser contrário à queda de quatro clubes.

“Um campeonato para o tamanho do Brasil, da quinta maior liga do mundo, não pode ter 20% de rebaixamento de um ano para o outro. É bom se rever e foi fundamental ter debatido esse assunto para que a gente possa evoluir para os próximos anos”, argumentou.