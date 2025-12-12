CBF publica novo regulamento e inicia era do fair play financeiro

CBF avança com Fair Play e publica o Regulamento do Sistema de Sustentabilidade - Foto: Junior Souza / CBF

A CBF avançou mais uma etapa na construção do fair play financeiro no país ao publicar, nesta quarta-feira, 10, o Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF). O documento, divulgado no site oficial da entidade, estabelece as bases do novo modelo de controle econômico que será aplicado aos clubes brasileiros.

Para facilitar a compreensão das diretrizes, a confederação lançou também um guia explicativo destinado a dirigentes, conselheiros, profissionais do esporte e torcedores. Produzido em linguagem direta, o material detalha cada capítulo do SSF e expõe os motivos que sustentam a criação das novas normas, além de mostrar como elas devem funcionar na prática.

De acordo com a CBF, o guia servirá como ferramenta de apoio durante o processo de adaptação, considerado complexo e gradual. A ideia é esclarecer as responsabilidades dos clubes, as etapas de implementação e os mecanismos criados para garantir uma transição segura ao novo modelo.

O Sistema de Sustentabilidade Financeira representa uma mudança estrutural no futebol brasileiro, ao propor controle mais rígido de gastos, maior transparência interna, responsabilidade com planejamento e práticas de governança alinhadas a mercados consolidados do futebol mundial. A meta é oferecer estabilidade de longo prazo e fortalecer o ambiente esportivo.

A confederação reforça que o compromisso com ética, transparência e desenvolvimento do ecossistema do futebol depende da adoção de regras claras e sustentáveis. A expectativa é que o SSF ajude a consolidar um cenário mais saudável, com clubes menos endividados, mais organizados e preparados para competir de maneira equilibrada nas próximas gerações.