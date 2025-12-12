Menu
HOME > ESPORTES
HERÓICO

Vasco arranca virada no fim e sai na frente do Fluminense na semifinal

Cruzmaltino venceu o Tricolor por 2 a 1, no Maracanã, e joga pelo empate para ir à final da Copa do Brasil

Redação

Por Redação

12/12/2025 - 6:20 h
Com gol de Vegetti nos acréscimos, Cruz-maltino vence por 2 a 1 no Maracanã e joga por um simples empate para chegar à final da Copa do Brasil
Com gol de Vegetti nos acréscimos, Cruz-maltino vence por 2 a 1 no Maracanã e joga por um simples empate para chegar à final da Copa do Brasil -

O Vasco abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, de virada, em um clássico marcado pela intensidade no Maracanã nesta quinta-feira, 11. O resultado deixa o Cruz-maltino a um empate da decisão, enquanto o Tricolor terá missão mais dura no jogo de volta.

A partida começou favorável ao Fluminense, que dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Kevin Serna, após jogada ensaiada. O cenário mudou na etapa final: o Vasco retomou o controle das ações, buscou o empate com Rayan e alcançou a virada já nos acréscimos, com Vegetti garantindo o triunfo cruz-maltino.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, 14, novamente no Maracanã, às 20h30. Para avançar, o Vasco joga pelo empate, enquanto o Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar de forma direta. Se vencer por um gol, leva a decisão para os pênaltis.

Na outra chave, Corinthians e Cruzeiro também decidem vaga no domingo, desta vez na Neo Química Arena. O time paulista tem a vantagem por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0 no Mineirão.

Alcançar a final significa igualmente um alívio financeiro considerável: o vice-campeão garantirá R$ 33.075.000, enquanto o campeão embolsará R$ 77.175.000.

x