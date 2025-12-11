NOVO TRABALHO
Ex-Vitória, Thiago Carpini é anunciado por clube nordestino da Série B
Técnico comandou o Leão da Barra entre 2024 e 2025
Por João Grassi
Técnico com passagem pelo Vitória entre 2024 e 2025, Thiago Carpini foi anunciado, nesta quinta-feira, 11, pelo Fortaleza. Após sete anos consecutivos na elite, a equipe cearense amargou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Um dos responsáveis pela campanha de recuperação do Rubro-Negro no Brasileirão do ano passado, Carpini não resistiu a uma má sequência de resultados na atual temporada e foi demitido. Após deixar o clube baiano, comandou o Juventude na Série A e acabou rebaixado.
"O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do técnico Thiago Carpini, que assina com o Tricolor até o fim de 2026. Os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero chegam junto com o treinador. No Leão do Pici, o treinador tem pela frente as disputas do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série B em 2026", publicou o Fortaleza nas redes sociais.
A oficialização de Thiago Carpini, que assinou contrato até o fim de 2026, aconteceu logo após a demissão do argentino Martín Palermo, que estava no comando do Leão do Pici.
Carpini no Vitória
Contratado em maio do ano passado, Thiago Carpini comandou o Vitória em 73 jogos no total. Seu principal feito no comando do Leão da Barra foi salvar o time do rebaixamento em 2024 e conseguir vaga na Sul-Americana, com uma grande arrancada nas últimas 13 rodadas do Brasileirão.
A boa campanha rendeu uma renovação de contrato e mais respaldo no planejamento para 2025, em que Carpini teve grande influência e participação direta nas contratações de atletas.
