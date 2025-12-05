Menu
Ex-Vitória, Carpini deixa o Juventude com o rebaixamento na bagagem

Treinador anuncia saída após a queda do Juventude à Série B

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/12/2025 - 7:30 h
O técnico Thiago Carpini, ex-Vitória, anunciou que deixará o comando do Juventude ao término do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada pelo próprio treinador após a derrota por 3 a 0 para o Santos, na última quarta-feira, 3. Os jaconeros já estavam matematicamente rebaixados antes mesmo de entrar em campo.

Ao explicar sua saída, Carpini afirmou que a decisão não tem relação com falta de esforço por parte do clube nem com questões financeiras. Segundo ele, trata-se de um planejamento de carreira traçado antes mesmo de aceitar o desafio no Juventude.

Foi um assunto delicado, o tema que mais me fez refletir esses dias. Houve a procura do clube, nós tivemos algumas conversas para tentar definir a permanência, que não aconteceu. Não por esforço do Juventude, questão financeira, não é isso. A questão é um planejamento de carreira que eu já tinha antes de aceitar esse desafio, que nesse fim de ano é desacelerar um pouquinho”, afirmou o treinador.

Contratado em agosto, logo após deixar o Vitória, Carpini chegou ao clube gaúcho com a missão de evitar o rebaixamento. No entanto, com 21 partidas à frente da equipe — seis vitórias, cinco empates e dez derrotas, totalizando 36,5% de aproveitamento — o técnico não conseguiu atingir o objetivo.

Infelizmente o objetivo não foi alcançado, mas acho que a gente de alguma maneira também consegue deixar mais um legado, assim como foi em 23 e, infelizmente, a gente encerra o ciclo”, comentou Carpini.

Apesar do desejo de “desacelerar” no fim do ano, o treinador garantiu que não pretende ficar muito tempo afastado do mercado. “Vou esperar aquele projeto que eu entenda ser interessante para a minha continuidade de carreira [...] agora a gente vai ouvir com calma as possibilidades e entender qual é o melhor passo para sequência”, disse o técnico, que já foi sondado pelo Sport.

