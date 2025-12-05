Messi admite dúvida sobre jogar a Copa do Mundo 2026; saiba motivo

Saiba o que Lionel Messi disse sobre jogar a Copa do Mundo de 2026 - Foto: JOSE JORDAN / AFP

Às vésperas do sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi voltou a falar sobre seu futuro na seleção argentina. Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 4, à ESPN dos Estados Unidos, o craque evitou confirmar sua participação no Mundial, embora tenha deixado clara a vontade de disputar o torneio novamente.

Mesmo campeão e eleito o melhor jogador da última Copa, Messi mantém cautela ao projetar a possibilidade de atuar em sua sexta edição do Mundial. O camisa 10 reiterou que deseja abrir espaço para jogadores mais jovens, mas reconhece que ainda sente o desejo de estar presente em mais uma campanha albiceleste.

Espero poder estar lá, já disse antes que adoraria estar. Na pior das hipóteses, estarei lá assistindo ao vivo, mas será especial Lionel Messi - ídolo, capitão e camisa 10 da Argentina

Além do desejo pessoal, Messi destacou o peso emocional que a Copa do Mundo tem para os torcedores argentinos. Segundo ele, a relação do país com o torneio é única. “A Copa do Mundo é especial para todos, para qualquer país, especialmente para nós, porque a vivenciamos de uma maneira completamente diferente”, declarou o camisa 10.

Caso confirme presença em 2026, Messi alcançará a marca histórica de seis participações em Copas — algo inédito para um jogador de linha. O argentino já entrou em campo nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, sendo decisivo no último Mundial, no Catar, quando conquistou seu primeiro título com a Argentina.