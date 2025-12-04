Sorteio da Copa do Mundo 2026: horário, onde assistir e funcionamento

Taça da Copa do Mundo - Foto: Divulgação I CBF

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima, e o tão sonhado sorteio que definirá os grupos será realizado nesta sexta-feira, 5, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 14h no Kennedy Center, e será apresentada pela modelo Heidi Klum e pelo ator e comediante Kevin Hart.

O sorteio terá clima de espetáculo. No evento, se apresentarão Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams e da atriz e cantora Nicole Scherzinger, conhecida pelo grupo The Pussycat Dolls.

Além disso, representantes de 41 das 42 seleções já classificadas estarão presentes. Apenas o Irã não enviará delegados, por ter anunciado boicote, enquanto até mesmo as equipes que ainda disputam vaga via repescagem terão representantes no local.

Onde assistir ao sorteio

A Fifa transmitirá o evento globalmente. No Brasil, a cerimônia poderá ser acompanhada em diferentes plataformas, sendo na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV, e no pay-per-view pela GeTV, pela CazéTV e pelo Fifa+.

Quem fará o sorteio?

A Fifa escalou uma série de ídolos esportivos para conduzir a retirada das bolinhas. Rio Ferdinand será o apresentador do sorteio, ao lado de Samantha Johnson. Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, puxará as bolinhas do Pote 1, onde estão os cabeças de chave, incluindo o Brasil.

Já Shaquille O’Neal, ícone da NBA, sorteará o Pote 2, e Wayne Gretzky, considerado o maior jogador de hóquei no gelo da história, ficará com o Pote 3.

Por fim, Aaron Judge, estrela do New York Yankees, sorteará as seleções do Pote 4, que reúne as equipes ainda em disputa pela vaga por repescagem.

Como funcionam os potes

As regras divulgadas pela Fifa no fim de novembro definem a distribuição das seleções em quatro potes com base no ranking mundial, com exceção dos três países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), que estão automaticamente no Pote 1 como anfitriões.

O Pote 4 conterá obrigatoriamente todas as seleções que ainda buscam vaga nas repescagens, independentemente de posição no ranking. Dentro disso, algumas posições nos grupos são pré-estabelecidas.

México estará no Grupo A

Canadá será o cabeça do Grupo B

Estados Unidos abrirão o Grupo D

A Fifa também determinou limites para evitar confrontos antecipados entre seleções de maior ranking. Espanha e Argentina, as duas primeiras colocadas do ranking mundial, assim como França e Inglaterra, que aparecem logo abaixo, não poderão cair no mesmo caminho de playoffs caso avancem em primeiro lugar em seus grupos.