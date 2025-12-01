Brasil deve sediar Copa América em 2026 como teste para Copa do Mundo

Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação / EC Bahia

Se as expectativas já estão grandes para a Copa do Mundo feminina em 2027, o Brasil pode receber uma alegria ainda em 2026, sediando a Copa América feminina como um evento-teste para o Mundial que será realizado no país pela primeira vez na história.

A proposta foi apresentada pela Conmebol durante a reunião do conselho da entidade em Lima, na semana passada, em que o presidente da CBF, Samir Xaud, teria demonstrado apoio imediato à ideia.

Estádios do Mundial 2027

A expectativa é que a Copa América de 2026 aproveite parte da infraestrutura preparada para o Mundial, utilizando alguns dos mesmos estádios distribuídos pelas oito cidades-sede de 2027 (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre).

O Maracanã, palco da abertura e da final da Copa do Mundo, deve estar incluso no circuito da Copa América, já movimentado com a Seleção antes mesmo do Mundial.

A nova edição do torneio continental ocorreria no meio da temporada e teria formato semelhante ao disputado em 2024, no Equador, onde o Brasil conquistou seu nono título da competição. Naquele ano, três estádios foram utilizados, todos em Quito.

Competição não define vagas para a Copa do Mundo

Até 2022, a Copa América feminina valia classificação direta ao Mundial. Para 2027, no entanto, a Conmebol criou a Liga das Nações Feminina, que termina no ano que vem e distribuirá duas vagas diretas e duas vagas de repescagem.

Como país-sede, o Brasil já está garantido na Copa de 2027 e não participa da Liga.