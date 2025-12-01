Fifa avalia ampliar uso do VAR em escanteios na Copa do Mundo 2026

Fifa avalia novas regras do VAR para a Copa do Mundo de 2026 - Foto: BEN STANSALL / AFP

A Copa do Mundo de 2026 pode marcar uma mudança significativa no uso do árbitro de vídeo. A Fifa discute a adoção de regras especiais para intervenções do VAR exclusivamente para o Mundial, incluindo a possibilidade de revisar escanteios marcados de forma incorreta — algo que hoje não está previsto no protocolo da arbitragem.

A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Telegraph, que revelou que o tema foi levado à reunião técnica com o International Football Association Board (IFAB), órgão responsável por legislar sobre as regras do jogo. A proposta, porém, dividiu opiniões entre os legisladores. Mesmo assim, existe a chance de a regra ser implementada apenas para o torneio, já que o IFAB tem a prerrogativa de autorizar exceções em competições de curta duração.

O movimento da Fifa busca reduzir ao máximo erros claros durante o Mundial. Em outubro, outro ponto sensível também foi debatido: permitir que o VAR intervenha em situações de expulsões injustas decorrentes de um segundo cartão amarelo — algo proibido atualmente. Ainda assim, essa sugestão é considerada menos viável por envolver interpretações subjetivas.

Além desses ajustes, ideias mais radicais chegaram a ser colocadas na mesa. Uma delas propunha que, em cobranças de pênalti, caso o goleiro defendesse a finalização, a bola seria considerada “morta”, impedindo qualquer possibilidade de rebote. A ideia, entretanto, já foi descartada.

Todas as propostas discutidas só serão avaliadas formalmente em 20 de janeiro de 2026, na reunião de negócios do IFAB. Apenas depois dessa etapa será definida a pauta a ser votada na assembleia anual da entidade, marcada para 28 de fevereiro.