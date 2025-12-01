Menu
ESPORTES
Bahia ganha reforço de titular na reta final do Campeonato Brasileiro

Zagueiro volta após suspensão e reforça defesa do Bahia nas duas últimas rodadas do Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/12/2025 - 11:06 h
Bahia ganha reforço de titular e mira vaga direta na Libertadores
Para a reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni contará com o zagueiro Ramos Mingo para ajudar o Bahia a conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Ramos Mingo na partida contra o Vasco | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na última sexta-feira, 28, o argentino não esteve à disposição do comandante tricolor durante o empate do Bahia contra o Juventude, após cumprir suspensão. Na rodada anterior, contra o Vasco, o zagueiro foi expulso — em decisão controversa — depois de receber dois cartões amarelos.

O retorno de Ramos Mingo ocorre em um momento conturbado na defesa tricolor. Pilar defensivo do Bahia em 2025, seu companheiro David Duarte está fora da temporada após sofrer um estiramento muscular na coxa esquerda, e a volta do argentino surge como esperança de solidez na defesa.

Com Ramos Mingo de volta, o Bahia segue atento à vaga direta na Libertadores de 2026, restando dois jogos no Campeonato Brasileiro: contra o Sport, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 3, às 20h, e diante do Fluminense, no Maracanã, no domingo, 7, às 16h.

x