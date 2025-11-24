Súmula cita "atitude antidesportiva" de Mingo em expulsão pelo Bahia

A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Vasco neste domingo, 23, alcançou sua melhor campanha na história do Brasileirão e retomou uma vaga entre os seis primeiros colocados da competição, ficando muito próximo de garantir um lugar na Libertadores de 2026.

No entanto, mesmo com as marcas alcançadas no triunfo por 1 a 0 sobre o time carioca, o Bahia também ganhou uma dor de cabeça para a próxima rodada: o zagueiro Ramos Mingo.

O argentino foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo e desfalcará a equipe de Rogério Ceni no duelo contra o Juventude, na próxima sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Mingo recebeu o cartão vermelho após ser advertido com o segundo cartão amarelo por, conforme relatado pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, “retardar deliberadamente sua saída de campo”.

Segundo a súmula, ao ser informado de sua substituição, o zagueiro argentino agiu de maneira antidesportiva ao abaixar os meiões e retirar as caneleiras, retardando claramente sua saída de campo e, consequentemente, o reinício do jogo, enquanto o Bahia vencia por 1 a 0.

De maneira antidesportiva abaixou os meiões e retirou as caneleiras retardando claramente a sua saída de campo Jefferson Ferreira de Moraes - árbtiro do jogo

Além disso, o árbitro relatou que a expulsão foi consequência de uma série de alterações feitas pela comissão técnica do Bahia nas papeletas de substituição.

Que confusão: O árbitro deu cartão amarelo pro Ramos Mingo por atrasar o jogo na hora da substituição.



Só que o árbitro ESQUECEU que o Ramos Mingo já tinha cartão amarelo, e teve que expulsar o zagueiro do Bahia.



Confira o que foi registrado na súmula:

“Informo que, aos 38 minutos do segundo tempo, a comissão técnica do EC Bahia solicitou duas substituições (no mesmo ato de parada) por meio das papeletas entregues ao quarto árbitro. Em uma das papeletas, constava que sairia o atleta nº 26 para a entrada do nº 19; no entanto, logo após a placa ter sido levantada — e antes que a substituição fosse efetivamente realizada —, a comissão técnica decidiu alterar o atleta que seria substituído, rasurando a papeleta na qual constava o nº 26 e colocando, em seu lugar, o nº 16.

Na outra papeleta, constava que sairia o atleta nº 4 para a entrada do nº 3. Contudo, novamente após a placa ser levantada — e antes que a substituição fosse efetivamente realizada —, a comissão técnica decidiu alterar o atleta substituído, rasurando a papeleta na qual constava o nº 4 e colocando, em seu lugar, o nº 21.

Cumpre informar também que o atleta nº 21 — conforme descrito na comunicação de penalidades — retardou deliberadamente sua saída de campo, motivo pelo qual foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, antes que sua substituição fosse concluída. Em decorrência da expulsão do jogador nº 21, que seria substituído, a comissão técnica teve de alterar para o jogador nº 26.

Ressalto que todas essas alterações nas papeletas foram feitas a próprio punho pela comissão técnica do EC Bahia. Registro ainda que todos esses acontecimentos ocorreram enquanto a equipe vencia por 1 a 0 e que, em razão das correções realizadas, as substituições somente puderam ser efetivadas aos 42 minutos do segundo tempo. As papeletas contendo as correções seguem anexas para conferência".