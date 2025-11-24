Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Súmula cita "atitude antidesportiva" de Mingo em expulsão pelo Bahia

Zagueiro argentino recebe segundo amarelo por retardar substituição após série de erros da comissão técnica nas papeletas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/11/2025 - 6:36 h
A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco
A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco -

O Bahia venceu o Vasco neste domingo, 23, alcançou sua melhor campanha na história do Brasileirão e retomou uma vaga entre os seis primeiros colocados da competição, ficando muito próximo de garantir um lugar na Libertadores de 2026.

No entanto, mesmo com as marcas alcançadas no triunfo por 1 a 0 sobre o time carioca, o Bahia também ganhou uma dor de cabeça para a próxima rodada: o zagueiro Ramos Mingo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O argentino foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo e desfalcará a equipe de Rogério Ceni no duelo contra o Juventude, na próxima sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Leia Também:

Vai renovar? Ronaldo comenta fim de contrato com o Bahia após triunfo
Saiba para quem na arquibancada Juba deu camisa da Seleção
Ceni sobre Everton Ribeiro: "Precisávamos da responsabilidade dele"

Mingo recebeu o cartão vermelho após ser advertido com o segundo cartão amarelo por, conforme relatado pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, “retardar deliberadamente sua saída de campo”.

Segundo a súmula, ao ser informado de sua substituição, o zagueiro argentino agiu de maneira antidesportiva ao abaixar os meiões e retirar as caneleiras, retardando claramente sua saída de campo e, consequentemente, o reinício do jogo, enquanto o Bahia vencia por 1 a 0.

De maneira antidesportiva abaixou os meiões e retirou as caneleiras retardando claramente a sua saída de campo
Jefferson Ferreira de Moraes - árbtiro do jogo

Além disso, o árbitro relatou que a expulsão foi consequência de uma série de alterações feitas pela comissão técnica do Bahia nas papeletas de substituição.

Veja o lance:

Confira o que foi registrado na súmula:

“Informo que, aos 38 minutos do segundo tempo, a comissão técnica do EC Bahia solicitou duas substituições (no mesmo ato de parada) por meio das papeletas entregues ao quarto árbitro. Em uma das papeletas, constava que sairia o atleta nº 26 para a entrada do nº 19; no entanto, logo após a placa ter sido levantada — e antes que a substituição fosse efetivamente realizada —, a comissão técnica decidiu alterar o atleta que seria substituído, rasurando a papeleta na qual constava o nº 26 e colocando, em seu lugar, o nº 16.

Na outra papeleta, constava que sairia o atleta nº 4 para a entrada do nº 3. Contudo, novamente após a placa ser levantada — e antes que a substituição fosse efetivamente realizada —, a comissão técnica decidiu alterar o atleta substituído, rasurando a papeleta na qual constava o nº 4 e colocando, em seu lugar, o nº 21.

Cumpre informar também que o atleta nº 21 — conforme descrito na comunicação de penalidades — retardou deliberadamente sua saída de campo, motivo pelo qual foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, antes que sua substituição fosse concluída. Em decorrência da expulsão do jogador nº 21, que seria substituído, a comissão técnica teve de alterar para o jogador nº 26.

Ressalto que todas essas alterações nas papeletas foram feitas a próprio punho pela comissão técnica do EC Bahia. Registro ainda que todos esses acontecimentos ocorreram enquanto a equipe vencia por 1 a 0 e que, em razão das correções realizadas, as substituições somente puderam ser efetivadas aos 42 minutos do segundo tempo. As papeletas contendo as correções seguem anexas para conferência".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem Bahia Brasileirão Ramos Mingo Rogério Ceni vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

A expulsão de Ramos Mingo após confusão nas papeletas de substituição marcou a vitória do Bahia sobre o Vasco
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x