Ceni sobre Everton Ribeiro: "Precisávamos da responsabilidade dele"

Everton Ribeiro, meia do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Everton Ribeiro voltou ao time titular do Bahia pela primeira vez desde a cirurgia na tireoide, e deu tudo certo - o Bahia venceu o Vasco por 1 a 0, subiu na tabela, e Rogério Ceni explicou como foi a construção dessa decisão. Segundo o treinador, o próprio meia indicou que se sentia pronto para iniciar a partida.

"Hoje, na hora do almoço, fui conversar com ele para definir a escalação. Ele disse: ‘Acho que me sinto bem para os primeiros 45 minutos, eu consigo desenvolver’", contou. Ceni ressaltou a importância do camisa 10 no modelo de jogo, reconhecendo o papel do capitão no time.

"Em condições físicas, com a qualidade técnica que ele tem, ele é essencial para a gente. O Vasco marca muito forte os nossos volantes, então o espaço estava no 10, na parte de cima do quadrado. E o Everton faz isso como poucos", detalhou.

Na prática, Everton foi além do combinado: "Era para jogar 45, mas acabou jogando 70 minutos e disse que se sentiu melhor do que no último jogo. Isso mostra que está se recuperando".

"É uma pena que o ano esteja acabando, mas ele tem ajudado bastante, foi fundamental contra o Inter, contra o Red Bull, e hoje fez um bom jogo mesmo sem estar no auge físico", completou.