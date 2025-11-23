Mingo desfalca o Bahia após vermelho por demorar a sair de campo

Ramos Mingo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia ganhou um problema inesperado para a reta final do Brasileirão. O zagueiro Ramos Mingo será desfalque na 36ª rodada, contra o Juventude, nesta sexta-feira, 28, após ser expulso de maneira incomum no triunfo tricolor sobre o Vasco, na Arena Fonte Nova.

O defensor argentino recebeu dois cartões amarelos, sendo o segundo por demorar a deixar o campo no momento da substituição, decisão que gerou reclamações no banco tricolor e surpresa entre os torcedores.

Como foi a expulsão?

Aos 39 minutos do segundo tempo, Mingo foi chamado para ser substituído. Já carregando um cartão amarelo recebido no mesmo jogo, o zagueiro demorou para sair do gramado, andando em ritmo lento até a linha lateral.

O árbitro interpretou a atitude como atraso do jogo que já tinha sofrido com um intervalo de 21 minutos e viria a ter nove minutos de acréscimos, aplicou novo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.

O Bahia, que alguns minutos antes havia ganhado superioridade numérica com a expulsão de David, do Vasco, ficou com dez em campo e precisou segurar o placar na reta final.

Mais um desfalque para Ceni

A expulsão automática deixa Santiago Mingo fora do confronto com o Juventude, na próxima sexta, no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada. Agora, ele se junta ao desfalque de Mateo Sanabria, e possivelmente Erick Pulga, que saiu machucado de campo contra o Vasco.

Agora, o argentino retorna apenas na 37ª rodada, quando o Bahia volta à Arena Fonte Nova para o último jogo em casa na temporada.