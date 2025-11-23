Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UMA BAIXA

Mingo desfalca o Bahia após vermelho por demorar a sair de campo

O zagueiro levou dois amarelos na partida contra o Vasco pela 35ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

23/11/2025 - 18:10 h
Ramos Mingo pelo Bahia
Ramos Mingo pelo Bahia -

O Bahia ganhou um problema inesperado para a reta final do Brasileirão. O zagueiro Ramos Mingo será desfalque na 36ª rodada, contra o Juventude, nesta sexta-feira, 28, após ser expulso de maneira incomum no triunfo tricolor sobre o Vasco, na Arena Fonte Nova.

O defensor argentino recebeu dois cartões amarelos, sendo o segundo por demorar a deixar o campo no momento da substituição, decisão que gerou reclamações no banco tricolor e surpresa entre os torcedores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pulga desencanta e Bahia vence o Vasco por 1 a 0 na Fonte Nova
Bahia larga na frente do Vitória em duas decisões na base
Bahia perde titular para enfrentar o Vasco; confira os relacionados

Como foi a expulsão?

Aos 39 minutos do segundo tempo, Mingo foi chamado para ser substituído. Já carregando um cartão amarelo recebido no mesmo jogo, o zagueiro demorou para sair do gramado, andando em ritmo lento até a linha lateral.

O árbitro interpretou a atitude como atraso do jogo que já tinha sofrido com um intervalo de 21 minutos e viria a ter nove minutos de acréscimos, aplicou novo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.

O Bahia, que alguns minutos antes havia ganhado superioridade numérica com a expulsão de David, do Vasco, ficou com dez em campo e precisou segurar o placar na reta final.

Mais um desfalque para Ceni

A expulsão automática deixa Santiago Mingo fora do confronto com o Juventude, na próxima sexta, no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada. Agora, ele se junta ao desfalque de Mateo Sanabria, e possivelmente Erick Pulga, que saiu machucado de campo contra o Vasco.

Agora, o argentino retorna apenas na 37ª rodada, quando o Bahia volta à Arena Fonte Nova para o último jogo em casa na temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia Ramos Mingo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramos Mingo pelo Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Ramos Mingo pelo Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Ramos Mingo pelo Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Ramos Mingo pelo Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x