ESPORTES
SITUAÇÃO

Ceni diz que Bahia vai "depender" do Fluminense pela vaga direta na Libertadores

Treinador afirma que Bahia precisa vencer o Sport e que a classificação direta à Libertadores depende do resultado contra o Fluminense

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/11/2025 - 22:23 h
Bahia vai “depender” do Fluminense para garantir vaga direta na Libertadores -

O Bahia não depende apenas de si para garantir uma vaga direta na Libertadores de 2026. Nesta sexta-feira, 28, o Esquadrão ficou apenas no empate contra o Juventude e estacionou na sétima posição, com 57 pontos, fora da zona de classificação à fase de grupos da “Glória Eterna”.

Devido ao resultado ruim conquistado no Alfredo Jaconi — contra um adversário virtualmente rebaixado —, o técnico Rogério Ceni afirmou que o Bahia tem a obrigação de vencer o Sport na próxima rodada e que, caso queira a vaga direta, dependerá do jogo contra o Fluminense, na última rodada, fora de casa.

Isso nos deixa na obrigação de vencer o Sport e, provavelmente, depender do resultado na última rodada contra o Fluminense, se quisermos uma vaga direta
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Herói do Bahia, Ronaldo projeta “duas finais” pela Libertadores
Meio-campo do Bahia sofre baixa de peso para encarar o Sport
Joia da base do Bahia, Kauê Furquim, é convocado para o Brasil Sub-17

O cenário, entretanto, não é nada animador. O desempenho do Bahia fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro é o maior algoz do time: são nove jogos sem triunfos, sendo seis derrotas — cinco consecutivas — e três empates.

De olho na vaga direta, o Bahia recebe o Sport nesta quarta-feira, 3, às 20h, na Arena Fonte Nova, com a obrigação de vencer. Em seguida, visitará o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h do domingo, dia 7, dependendo do resultado deste jogo para garantir a classificação à fase de grupos da Libertadores.

x