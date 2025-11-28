Herói do Bahia, Ronaldo projeta “duas finais” pela Libertadores

Ronaldo projeta luta do Bahia nas duas finais da Série A - Foto: Reprodução / Premiere

Faltando duas rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Bahia busca garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, mas deixou escapar uma oportunidade de ouro de encaminhar essa classificação nesta sexta-feira, 28.

O Esquadrão ficou apenas no empate contra o vice-lanterna Juventude, e o resultado passou diretamente pelas mãos de Ronaldo, que salvou a equipe da derrota. Apesar do empate, considerado ruim para o que o Bahia almeja no certame, o goleiro destacou que o clube ainda tem “duas finais” para garantir a classificação direta, sem precisar passar pela pré-Libertadores.

Temos mais duas finais, né? Uma dentro de casa e outra fora, contra o Fluminense Ronaldo - goleiro do Bahia

Conforme revelou o arqueiro, o objetivo do Bahia é chegar diretamente à fase de grupos da Libertadores. A missão, no entanto, não será nada fácil. Com o empate diante do Juventude, o Tricolor de Aço chegou aos 57 pontos, ocupando a sétima colocação. No momento, portanto, a vaga do Esquadrão seria destinada à pré-Libertadores.

Para alcançar a classificação direta, o Bahia possui dois cenários:

Se subir uma posição, terminando em sexto lugar, precisará torcer para que Cruzeiro (terceiro, com 68 pontos) ou Fluminense (quinto, com 58 pontos) conquistem a Copa do Brasil, abrindo uma nova vaga via Brasileirão;

Se alcançar a quinta ou quarta posição da Série A, o Esquadrão garante vaga direta na fase de grupos, independentemente do resultado da Copa do Brasil.

Almejando a classificação direta na Libertadores, o Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, 3, às 20h, na Arena Fonte Nova, para a primeira das “finais” contra o rebaixado Sport. No dia 7, domingo, o time viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, em um jogo que pode definir a vaga do Tricolor de Aço na fase de grupos da “Glória Eterna”.