HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Ronaldo salva, Bahia fica no empate e se complica na luta pelo G-5

Tricolor de Aço saiu na frente, tomou o empate e não conseguiu reagir diante do Juventude

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/11/2025 - 20:59 h
Bahia empatou por 1 a 1 com o Juventude nesta sexta-feira, 28
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O estigma de mau visitante persiste. Nesta sexta-feira, 28, o Bahia visitou o Juventude precisando vencer para voltar ao G-5 do Campeonato Brasileiro e, por alguns minutos, até conquistou o objetivo, mas viu a missão ruir após o empate por 1 a 1 no Alfredo Jaconi.

O Tricolor de Aço até saiu na frente com um golaço de Ademir, mas, apenas sete minutos depois, sofreu o gol de empate com Gabriel Taliari, não teve forças para reagir e contou com grande atuação do goleiro Ronaldo, além da "ajuda" do VAR para impedir o gol da virada do Juventude.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni alcançou os 57 pontos e permanece na sétima colocação na tabela de classificação do Brasileirão, fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

O jogo

Mesmo fora de casa, foi o Bahia quem se portou melhor em campo nos minutos iniciais da partida. Com apenas dez minutos, o Esquadrão teve duas boas chances: primeiro com Éverton Ribeiro, que chutou com perigo à esquerda do gol adversário, e, em seguida, com Juba, que, após bela jogada coletiva, infiltrou-se bem na área, mas dividiu com Jandrei, que afastou o perigo.

E não demorou muito para o Bahia abrir o placar. Em um contra-ataque fulminante puxado por Éverton Ribeiro, o capitão da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tocou para Willian José, que encontrou Ademir bem posicionado no lado do campo. O camisa 7 cortou para dentro e mandou um foguete para o fundo das redes: 1 a 0 para o Esquadrão.

Imagem ilustrativa da imagem Ronaldo salva, Bahia fica no empate e se complica na luta pelo G-5
| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

No entanto, o Juventude não demorou a reagir. Apenas sete minutos após o Bahia abrir o placar, os donos da casa igualaram o marcador com Taliari. Marcelo Hermes cruzou para dentro da área tricolor e encontrou o camisa 19, que fez a parede, girou e estufou a meta azul, vermelha e branca: 1 a 1 no placar.

Já no segundo tempo, apesar do domínio do Bahia na partida, foi o Juventude quem conseguiu marcar, mas o árbitro Fernando Antonio anulou o lance após revisão do VAR. Por volta dos 20 minutos da etapa final, Marcos Paulo virou o jogo para os Jaconeros com um tento de bicicleta, mas o impedimento foi assinalado e o gol invalidado: tudo permaneceu igual no placar.

Na reta final do jogo, o goleiro Ronaldo salvou o Bahia de sofrer a virada. O arqueiro tricolor protagonizou duas defesaças após os 40 minutos do segundo tempo para garantir o empate no Alfredo Jaconi.

Ficha técnica

O que: Juventude x Bahia – Campeonato Brasileiro

Local: Alfredo Jaconi

Quando: 28/11, às 19h

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Nenê; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

