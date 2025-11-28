NOVIDADE
Joia da base reaparece na lista de Ceni no Bahia após longo hiato
Bahia enfrenta o Juventude às 19h desta sexta-feira, 28
Por Téo Mazzoni
O Bahia enfrenta o Juventude logo mais, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade na lista de relacionados: o zagueiro Fredi.
É a primeira vez que o jovem defensor aparece entre os convocados do técnico Rogério Ceni desde a partida contra o Flamengo, há mais de um mês, quando o Bahia venceu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pela vigésima sexta rodada do Brasileirão.
Além do retorno de Fredi, uma ausência chamou atenção. O volante Rezende, por questões pessoais, não viajou com a delegação tricolor e será desfalque contra o Juventude. Ramos Mingo, suspenso, e Michel Araujo, David Duarte e Sanabria, todos lesionados, também ficam fora da partida.
Para o duelo — considerado crucial na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026 —, Rogério Ceni relacionou 24 atletas.
Confira a lista completa:
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
- Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Santiago Arias e Zé Guilherme
- Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Kanu e Luiz Gustavo
- Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Rodrigo Nestor
- Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José
