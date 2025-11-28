Menu
ESPORTES
NOVIDADE

Joia da base reaparece na lista de Ceni no Bahia após longo hiato

Bahia enfrenta o Juventude às 19h desta sexta-feira, 28

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/11/2025 - 17:28 h
Rogério Ceni chama joia da base do Bahia após longa ausência -

O Bahia enfrenta o Juventude logo mais, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade na lista de relacionados: o zagueiro Fredi.

É a primeira vez que o jovem defensor aparece entre os convocados do técnico Rogério Ceni desde a partida contra o Flamengo, há mais de um mês, quando o Bahia venceu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pela vigésima sexta rodada do Brasileirão.

Além do retorno de Fredi, uma ausência chamou atenção. O volante Rezende, por questões pessoais, não viajou com a delegação tricolor e será desfalque contra o Juventude. Ramos Mingo, suspenso, e Michel Araujo, David Duarte e Sanabria, todos lesionados, também ficam fora da partida.

Para o duelo — considerado crucial na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026 —, Rogério Ceni relacionou 24 atletas.

Confira a lista completa:

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
  • Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Santiago Arias e Zé Guilherme
  • Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Kanu e Luiz Gustavo
  • Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Rodrigo Nestor
  • Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José

