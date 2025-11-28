Ex-Bahia, Thaciano pede para não jogar pelo Santos na Vila Belmiro; entenda

Thaciano, meio-campista do Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Ex-jogador do Bahia vendido por R$ 32 milhões, Thaciano está fora do jogo decisivo do Santos diante do Sport, nesta sexta-feira, 28, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista vive temporada abaixo das expectativas e vem perdendo espaço no elenco do Peixe.

De acordo com o UOL, Thaciano pediu para não atuar na partida devido à pressão da torcida. O jogador de 30 anos vem sendo alvo de críticas pesadas por parte dos santistas em meio a briga do time, atual 17º colocado da Série A, contra o rebaixamento.

O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra os pernambucanos, Thaciano nem sequer apareceu na relação. No último compromisso do Peixe ele foi titular, agora ficando fora até do banco de reservas.

Os relacionados do Peixão para o #SANxSPT! 📋 pic.twitter.com/9Fbp4HNC04 — Santos FC (@SantosFC) November 28, 2025

Sem Thaciano entre os relacionados, o Santos se posicionou através de nota oficial apontando que a decisão é da comissão técnica do clube.

“Diante da informação que circulou nas últimas horas referente ao atleta Thaciano, o Santos Futebol Clube informa que todos os jogadores de seu elenco profissional estão à disposição e empenhados em ajudar o time neste momento decisivo do Campeonato Brasileiro. O clube esclarece também que jogo fora ou dentro de casa não é – e nunca foi – critério para definir relacionados. Essa questão compete única e exclusivamente à comissão técnica", afirmou o Santos.

Concorrência do Vitória em campo nesta sexta

Juventude x Bahia - 19h, no Alfredo Jaconi | 36ª rodada;

Vasco da Gama x Internacional - 19h30, no São Januário | 36ª rodada;

Santos x Sport - 21h30, na Vila Belmiro | 36ª rodada.

Vitória x Mirassol

O confronto entre Santos e Sport interessa diretamente ao Vitória, que torce por um tropeço do concorrente para seguir fora da zona de rebaixamento mesmo antes de jogar pela 36ª rodada.



Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol no próximo sábado, 29, às 16h, dependendo apenas de si mesmo para seguir ao menos na 16ª colocação. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.