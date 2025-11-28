Hora de secar: concorrentes do Vitória entram em campo nesta sexta

Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória depende apenas das próprias forças para se manter na Série A em 2026. No entanto, nesta sexta-feira, 28, o Leão da Barra fica de olho na concorrência da parte de baixo da tabela, que terão compromissos decisivos.

O principal adversário neste momento é o Santos, primeiro time dentro do Z-4. O Peixe ocupa a 17ª posição e pode ultrapassar o Vitória na classificação se ganhar na rodada, o que levaria o Rubro-Negro, parcialmente, de volta para os quatro últimos colocados.

Outras equipes que lutam contra o rebaixamento e jogam nesta sexta são Juventude e Internacional. Os times gaúchos enfrentam Bahia e Vasco da Gama, respectivamente. O Papo não tem chances de passar o Vitória na tabela, enquanto o Colorado já está na frente, em 15º, mas o Leão da Barra torce por um tropeço que evite maiores distâncias na pontuação.

Além disso, o Juventude corre riscos de cair matematicamente caso não vença nesta sexta, o que já deixaria ocupada uma das quatro vagas mais indesejadas do campeonato. Outro detalhe importante é que o Vasco, adversário do Inter, também pode se complicar na classificação se perder pontos.

Parte de baixo da classificação do Brasileirão Série A | Foto: Reprodução | Google

Concorrência do Vitória em campo nesta sexta

Juventude x Bahia - 19h, no Alfredo Jaconi | 36ª rodada;

Vasco da Gama x Internacional - 19h30, no São Januário | 36ª rodada;

Santos x Sport - 21h30, na Vila Belmiro | 36ª rodada.

Vitória x Mirassol

Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol no próximo sábado, 29, às 16h, dependendo apenas de si mesmo para seguir ao menos na 16ª colocação. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.