Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE OLHO NOS ADVERSÁRIOS

Hora de secar: concorrentes do Vitória entram em campo nesta sexta

Leão está fora da zona de rebaixamento, mas pode perder posição antes de enfrentar o Mirassol

João Grassi

Por João Grassi

28/11/2025 - 10:47 h
Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória
Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória -

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória depende apenas das próprias forças para se manter na Série A em 2026. No entanto, nesta sexta-feira, 28, o Leão da Barra fica de olho na concorrência da parte de baixo da tabela, que terão compromissos decisivos.

O principal adversário neste momento é o Santos, primeiro time dentro do Z-4. O Peixe ocupa a 17ª posição e pode ultrapassar o Vitória na classificação se ganhar na rodada, o que levaria o Rubro-Negro, parcialmente, de volta para os quatro últimos colocados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outras equipes que lutam contra o rebaixamento e jogam nesta sexta são Juventude e Internacional. Os times gaúchos enfrentam Bahia e Vasco da Gama, respectivamente. O Papo não tem chances de passar o Vitória na tabela, enquanto o Colorado já está na frente, em 15º, mas o Leão da Barra torce por um tropeço que evite maiores distâncias na pontuação.

Além disso, o Juventude corre riscos de cair matematicamente caso não vença nesta sexta, o que já deixaria ocupada uma das quatro vagas mais indesejadas do campeonato. Outro detalhe importante é que o Vasco, adversário do Inter, também pode se complicar na classificação se perder pontos.

Parte de baixo da classificação do Brasileirão Série A
Parte de baixo da classificação do Brasileirão Série A | Foto: Reprodução | Google

Leia Também:

Vitória x Mirassol: torcida esgota ingressos de arquibancada
Vitória x Mirassol terá Barradão exclusivo para torcida rubro-negra
Adversário do Vitória, Mirassol tem melhor aproveitamento do returno

Concorrência do Vitória em campo nesta sexta

  • Juventude x Bahia - 19h, no Alfredo Jaconi | 36ª rodada;
  • Vasco da Gama x Internacional - 19h30, no São Januário | 36ª rodada;
  • Santos x Sport - 21h30, na Vila Belmiro | 36ª rodada.

Vitória x Mirassol

Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol no próximo sábado, 29, às 16h, dependendo apenas de si mesmo para seguir ao menos na 16ª colocação. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro classificação ec vitória Zona de Rebaixamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Renzo López, centroavante uruguaio do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x