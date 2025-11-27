Adversário do Vitória, Mirassol tem melhor aproveitamento do returno

Edson Carioca e Raúl Cáceres em Mirassol 1x1 Vitória no primeiro turno do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento e na luta pela permanência na Série A, o Vitória terá um desafio complicado ao enfrentar o Mirassol, seu próximo adversário. Além de estar no G-4, os paulistas possuem, empatados com o Cruzeiro, o melhor aproveitamento do segundo turno: 64.58%.

Equipe sensação do Brasileirão, o Mirassol faz sua estreia na Primeira Divisão em 2025 após subir na temporada passada. Cotado por muitos como candidato ao rebaixamento antes do começo do campeonato, o Leão Caipira já tem vaga garantida, ao menos, nas preliminares da próxima Copa Libertadores.

Em grande fase, o Mirassol acumula apenas uma derrota nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Já nos 16 jogos disputados até aqui no returno, a equipe paulista perdeu apenas três deles.

O Vitória, no entanto, conseguiu boa atuação quando enfrentou o Mirassol no duelo do primeiro turno. As equipes empataram por 1 a 1 e o Rubro-Negro teve chances de sair do no Maião com os três pontos, estádio onde seu próximo adversário não foi derrotado.

Mirassol na Série A

Campanha no returno : 31 pontos em 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 13 gols de saldo | 64,58% de aproveitamento

Campanha geral : 63 pontos em 35 jogos, 17 vitórias, 12 empates, 5 derrotas e 27 gols de saldo | 60% de aproveitamento

Vitória x Mirassol

O Vitória recebe o Mirassol no próximo sábado, 29, às 16h, no Barradão. O compromisso é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.