Fortaleza vence Bragantino, reage no Z-4 e acende alerta no Vitória

Fortaleza reagiu no Brasileirão e segue vivo pela permanência - Foto: Divulgação | Fortaleza

O Fortaleza nunca esteve tão vivo na luta contra o rebaixamento. Mesmo fora de casa, o Leão do Picí venceu o Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 26, com gol de Adam Bareiro e 'incendiou' a briga contra o Z-4, que envolve até sete clubes neste momento no Brasileirão.

Com o resultado, o clube cearense chegou a 37 pontos e diminuiu a distância em relação ao Vitória, primeiro time fora da zona da degola, para apenas dois pontos. O Santos, atual 17ª colocado, detém apenas um ponto a mais que o Fortaleza.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Muitos já davam a equipe como rebaixada, mas o Leão do Picí cresceu justamente na hora que precisava. O time do argentino Martín Palermo está invicto há sete jogos no Brasileirão e não perde desde o dia 18 de outubro, quando amargou um revés para o Cruzeiro, fora de casa.

O Fortaleza bateu o Flamengo dentro de casa no compromisso seguinte e, desde então, não sabe o que é perder.

Sequência de invencibilidade do Fortaleza