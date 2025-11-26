ESPORTES
Fortaleza vence Bragantino, reage no Z-4 e acende alerta no Vitória
Leão do Picí segue vivo pela permanência na Série A do Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas
O Fortaleza nunca esteve tão vivo na luta contra o rebaixamento. Mesmo fora de casa, o Leão do Picí venceu o Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 26, com gol de Adam Bareiro e 'incendiou' a briga contra o Z-4, que envolve até sete clubes neste momento no Brasileirão.
Com o resultado, o clube cearense chegou a 37 pontos e diminuiu a distância em relação ao Vitória, primeiro time fora da zona da degola, para apenas dois pontos. O Santos, atual 17ª colocado, detém apenas um ponto a mais que o Fortaleza.
Muitos já davam a equipe como rebaixada, mas o Leão do Picí cresceu justamente na hora que precisava. O time do argentino Martín Palermo está invicto há sete jogos no Brasileirão e não perde desde o dia 18 de outubro, quando amargou um revés para o Cruzeiro, fora de casa.
O Fortaleza bateu o Flamengo dentro de casa no compromisso seguinte e, desde então, não sabe o que é perder.
Sequência de invencibilidade do Fortaleza
- Fortaleza 1 x 0 Flamengo | 25/10;
- Santos 1 x 1 Fortaleza | 01/11;
- Ceará 1 x 1 Fortaleza | 06/11;
- Fortaleza 2 x 2 Grêmio | 09/11;
- Atlético-MG 3 x 3 Fortaleza | 12/11;
- Bahia 2 x 3 Fortaleza | 20/11;
- Bragantino 0 x 1 Fortaleza | 26/11.
