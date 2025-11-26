Menu
HOME > ESPORTES
GRINGO EM ALTA

Aitor Cantalapiedra alcança marcas importantes com Jair Ventura; veja

Meia-atacante espanhol é titular e peça importante na equipe rubro-negra

João Grassi

Por João Grassi

26/11/2025 - 16:51 h
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol do Vitória
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol do Vitória -

O Vitória mudou de estratégia na última janela de transferências e explorou o mercado de jogadores europeus para reforçar seu elenco. Nomes como Kike Saverio, Rúben Ismael e Rúben Rodrigues foram contratados, mas um dos atletas vindos do Velho Continente se tornou peça chave na equipe de Jair Ventura: o espanhol Aitor Cantalapiedra.

Com a moral de ocupar a vaga de Matheuzinho, atualmente no banco de reservas, Aitor Cantalapiedra é o único jogador que foi titular em todas as 11 escalações de Jair e é o reforço da segunda janela que mais entrou em campo, com 16 participações. Além de não ter sofrido com lesões e suspensões, o meia-atacante de 29 anos passou a ser decisivo nos jogos.

Das seis participações diretas em gols de Aitor pelo Vitória, cinco foram após a chegada do atual técnico rubro-negro. Na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no último domingo, 23, o espanhol marcou o segundo tento do time em um belo chute de primeira.

“Não foi fácil vir a um novo lugar e ter três treinadores. Não foi fácil, mas espero sempre ajudar o time dando tudo de mim, porque é o necessário no momento, que cada jogador entregue tudo. Da minha parte será assim. Temos um objetivo que é permanecer na Série A”, comentou Aitor em coletiva.

Leia Também:

Arena Barradão terá cobertura nas arquibancadas? Vitória esclarece
Vitória: Fábio Mota revela prazo de retorno de Lucas Arcanjo
Vitória deixa de faturar R$ 7,5 milhões em negociação por Wagner Leonardo

Aitor Cantalapiedra sob comando de Jair Ventura

  • Sport 1x3 Vitória | 35ª rodada - 1 gol
  • Cruzeiro 3x1 Vitória | 31ª rodada - 1 assistência
  • Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada - 1 gol e 1 assistência
  • Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada - 1 gol
Aitor marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro
Aitor marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Com Cantalapiedra, o Vitória volta a campo para enfrentar o Mirassol no próximo sábado, 29, às 16h. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ver todas

x