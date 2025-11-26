Vitória deixa de faturar R$ 7,5 milhões em negociação por Wagner Leonardo

Wagner Leonardo em seu último jogo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deixou de faturar milhões por uma recusa em negociação envolvendo um ex-jogador do clube. Isso porque o Grêmio declinou uma proposta de 7 milhões de dólares, o equivalente a R$ 37,6 milhões, pelo zagueiro Wagner Leonardo, que deixou o Leão da Barra em abril deste ano. A informação foi revelada por Alberto Guerra, ex-presidente do clube gaúcho.

Mas, se Wagner Leonardo não pertence mais ao Vitória, como o clube deixou de ganhar milhões com a não venda do atleta?

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Isso acontece devido a um acordo previsto no contrato entre as equipes, que garante ao Leão 20% dos direitos econômicos do jogador.

Portanto, caso a proposta — do clube que não foi revelado — tivesse sido aceita pelo Grêmio, o Vitória teria direito a aproximadamente R$ 7,532 milhões da negociação envolvendo o zagueiro.

Saída após idolatria

Wagner Leonardo foi negociado com o Grêmio no início de 2025, em uma operação que girou em torno de R$ 26 milhões, em um acordo que garantiu ao Rubro-Negro baiano participação futura sobre uma eventual venda.

No Grêmio desde abril, Wagner Leonardo deixou o Vitória como capitão e com os títulos da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, mas com o “status de ídolo” estremecido após a forma como sua venda ao clube gaúcho foi conduzida.

A relação de Wagner Leonardo com parte da torcida do Vitória ficou abalada após sua chegada ao Grêmio. Em entrevista coletiva de apresentação, o zagueiro falou sobre o retorno a um clube de grande porte, o que desagradou alguns torcedores do Leão da Barra.

"Agora a gente retorna a um clube grande e temos que valorizar mostrando e dando o melhor no nosso campo", afirmou Wagner Leonardo.