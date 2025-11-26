Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTA AOS CAMPOS

Vitória: Fábio Mota revela prazo de retorno de Lucas Arcanjo

Goleiro titular do Vitória rompeu o ligamento colateral medial do joelho

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/11/2025 - 10:49 h
Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026
Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026 -

Fora da temporada após romper o ligamento colateral medial do joelho, Lucas Arcanjo já tem previsão de retorno aos gramados. O presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou que o clube trabalha com a possibilidade de o goleiro voltar a jogar entre fevereiro e março de 2026, durante participação no canal Canto Rubro-Negro.

De acordo com a previsão de Fábio Mota, Lucas Arcanjo poderá perder o Campeonato Baiano de 2026previsto para iniciar em 10 de janeiro e terminar em 8 de março — e, caso o Vitória permaneça na Série A, ficaria de fora do início do Campeonato Brasileiro, que terá pontapé inicial em 28 de janeiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória deixa de faturar R$ 7,5 milhões em negociação por Wagner Leonardo
Neymar não joga mais pelo Santos em 2025 e cenário favorece o Vitória
Talento da base do Vitória defenderá time baiano em 2026; saiba tudo

Goleiro titular do Vitória, Lucas Arcanjo sofreu a lesão durante a partida contra o Corinthians, no dia 25 de outubro, e precisou passar por intervenção cirúrgica. Em 2025, o arqueiro rubro-negro disputou 51 partidas com a camisa do Leão antes de se machucar.

Próximo compromisso

De olho na possibilidade de contar com Lucas Arcanjo no Campeonato Brasileiro de 2026, o Vitória precisa, antes, garantir a permanência na Série A. Neste sábado, 29, o Leão da Barra recebe o Mirassol, no Barradão, às 16h, pela 36ª rodada do Brasileirão, em um confronto crucial para o rubro-negro na luta contra o rebaixamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fábio mota lucas arcanjo Série A 2026 vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x