Vitória: Fábio Mota revela prazo de retorno de Lucas Arcanjo

Vitória projeta o retorno do goleiro Lucas Arcanjo entre fevereiro e março de 2026 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fora da temporada após romper o ligamento colateral medial do joelho, Lucas Arcanjo já tem previsão de retorno aos gramados. O presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou que o clube trabalha com a possibilidade de o goleiro voltar a jogar entre fevereiro e março de 2026, durante participação no canal Canto Rubro-Negro.

De acordo com a previsão de Fábio Mota, Lucas Arcanjo poderá perder o Campeonato Baiano de 2026 — previsto para iniciar em 10 de janeiro e terminar em 8 de março — e, caso o Vitória permaneça na Série A, ficaria de fora do início do Campeonato Brasileiro, que terá pontapé inicial em 28 de janeiro.

Goleiro titular do Vitória, Lucas Arcanjo sofreu a lesão durante a partida contra o Corinthians, no dia 25 de outubro, e precisou passar por intervenção cirúrgica. Em 2025, o arqueiro rubro-negro disputou 51 partidas com a camisa do Leão antes de se machucar.

Próximo compromisso

De olho na possibilidade de contar com Lucas Arcanjo no Campeonato Brasileiro de 2026, o Vitória precisa, antes, garantir a permanência na Série A. Neste sábado, 29, o Leão da Barra recebe o Mirassol, no Barradão, às 16h, pela 36ª rodada do Brasileirão, em um confronto crucial para o rubro-negro na luta contra o rebaixamento.