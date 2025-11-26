Vitória x Mirassol: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Vitória encara o Mirassol pela 36ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A uma posição da zona de rebaixamento, o Vitória recebe uma missão difícil para se manter vivo na Série A - encarar o Mirassol, quarto colocado do Brasileirão, neste sábado, 29, às 16h, pela 36ª rodada.

Dentro de casa, no Barradão, o Rubro-Negro tenta vencer os 24 pontos de diferença na tabela, e conseguir um resultado melhor do que o empate entre os dois times no primeiro turno de 2025.

Vindo de uma vitória maiúscula por 3 a 1 sobre o Sport, fora de casa, o Leão deixou a zona de rebaixamento e alcançou os 39 pontos, ficando agora apenas um à frente do Santos, primeiro time dentro do Z-4.

O Mirassol, por sua vez, derrotou o Ceará por 3 a 0 na rodada anterior, chegou aos 63 pontos e segue firme na quarta posição. A equipe paulista já garantiu matematicamente uma vaga na Libertadores 2026, já que abriu 15 pontos sobre o oitavo colocado, primeiro fora da zona de classificação.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Próximas escalações

Para esta partida, o Leão da Barra não conta com Lucas Arcanjo, Claudinho, Janderson e Rúben Ismael, sem suspensões ou novas lesões até então. Já o time de Guanaes chega sem Jemmes, suspenso na rodada anterior.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon, Erick, Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo (N.Moura), Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem