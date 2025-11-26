Carrasco do Bahia vira símbolo de crise que pode beneficiar o Vitória

Borré em campo pelo Internacional - Foto: Divulgação | Internacional

Autor do gol que sacramentou a eliminação do Bahia na fase de grupos da Copa Libertadores, o atacante Rafael Borré sofreu uma reviravolta desde a classificação com o Internacional e, em uma temporada conturbada, é o principal alvo da crise do Colorado na Série A do Brasileirão.

O Inter empatou em 1 a 1 com o Santos na última segunda-feira, 24, e seguiu ameaçado pela zona do rebaixamento. Contratado em 2024 com status de estrela e festa no aeroporto, Borré caiu de rendimento em 2025 e amargou alguns períodos sem balançar as redes.

As eliminações traumáticas fazem parte do 'bolo'. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil com o colombiano entre os titulares, que desperdiçou boas oportunidades em campo. Nas oitavas da Libertadores também perdeu chances claras contra o Flamengo em jogos que marcaram a derrota colorada.

Entre os poucos gols, o mais importante deles com a camisa do Internacional em 2025 surgiu na vitória de virada por 2 a 1 contra o Bahia, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o atacante marcou, de cabeça, o segundo gol do clube gaúcho.

Borré em campo contra o Bahia na temporada passada | Foto: Divulgação | Internacional

As duas finalizações certas e uma assistência para o gol de Alan Patrick no empate com o Santos não foram suficientes para aliviar a pressão. Na 15ª colocação com 41 pontos, o Inter possui três pontos a mais que o Santos, primeiro time da zona de rebaixamento.

