HOME > ESPORTES
FASE DELICADA

Bahia reforça maior crise no ano do Vasco, que vive protestos no CT

Clube carioca não vence há mais de um mês e amarga cinco derrotas seguidas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/11/2025 - 18:17 h | Atualizada em 26/11/2025 - 19:46
Integrantes de uma torcida organizada do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Integrantes de uma torcida organizada do Vasco no CT Moacyr Barbosa

A insatisfação da torcida do Vasco com o elenco cresceu ainda mais após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, 23 — o quinto revés consecutivo na temporada. Integrantes de uma das organizadas do clube foram até o CT do clube carioca nesta terça-feira, 25, para protestar e reclamar da postura dos jogadores.

A derrota sacramentada pelo gol de Erick Pulga estacionou o Vasco na 13ª colocação, com apenas três pontos a mais que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Os protestos que se tornaram rotina nos bastidores do Cruzmaltino nas últimas partidas, dessa vez, foram autorizados pelo presidente Pedrinho e direcionados exclusivamente ao elenco vascaíno.

"A gente normalmente fica em cima do técnico, a gente prefere. Mas estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente leva o time nas costas", afirmou um dos torcedores.

Em questão de um mês, o Vasco saiu da oitava posição — e sonhando com vaga na Libertadores — para um clube ameaçado pelo rebaixamento. Nas três últimas rodadas do Brasileirão, a equipe do técnico Fernando Diniz encara o Internacional (casa), Mirassol (casa) e Atlético-MG (fora).

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 vasco

x