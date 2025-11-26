FASE DELICADA
Bahia reforça maior crise no ano do Vasco, que vive protestos no CT
Clube carioca não vence há mais de um mês e amarga cinco derrotas seguidas
Por Lucas Vilas Boas
A insatisfação da torcida do Vasco com o elenco cresceu ainda mais após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, 23 — o quinto revés consecutivo na temporada. Integrantes de uma das organizadas do clube foram até o CT do clube carioca nesta terça-feira, 25, para protestar e reclamar da postura dos jogadores.
A derrota sacramentada pelo gol de Erick Pulga estacionou o Vasco na 13ª colocação, com apenas três pontos a mais que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Os protestos que se tornaram rotina nos bastidores do Cruzmaltino nas últimas partidas, dessa vez, foram autorizados pelo presidente Pedrinho e direcionados exclusivamente ao elenco vascaíno.
"A gente normalmente fica em cima do técnico, a gente prefere. Mas estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente leva o time nas costas", afirmou um dos torcedores.
“A dupla de zaga chegou, a gente falou: ‘car****, resolveu os nossos problemas’. Porr*, p*** que pariu, agora eu estou sentindo falta do Léo Pelé e do Maicon!”— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 25, 2025
🎙️ Presidente da Força Jovem do Vasco, em reunião no CT do clube.
🎥 Reprodução pic.twitter.com/OjOfkjuSu5
Em questão de um mês, o Vasco saiu da oitava posição — e sonhando com vaga na Libertadores — para um clube ameaçado pelo rebaixamento. Nas três últimas rodadas do Brasileirão, a equipe do técnico Fernando Diniz encara o Internacional (casa), Mirassol (casa) e Atlético-MG (fora).
