Bahia reforça maior crise no ano do Vasco, que vive protestos no CT

Integrantes de uma torcida organizada do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Foto: Divulgação

A insatisfação da torcida do Vasco com o elenco cresceu ainda mais após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, 23 — o quinto revés consecutivo na temporada. Integrantes de uma das organizadas do clube foram até o CT do clube carioca nesta terça-feira, 25, para protestar e reclamar da postura dos jogadores.

A derrota sacramentada pelo gol de Erick Pulga estacionou o Vasco na 13ª colocação, com apenas três pontos a mais que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os protestos que se tornaram rotina nos bastidores do Cruzmaltino nas últimas partidas, dessa vez, foram autorizados pelo presidente Pedrinho e direcionados exclusivamente ao elenco vascaíno.

"A gente normalmente fica em cima do técnico, a gente prefere. Mas estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente leva o time nas costas", afirmou um dos torcedores.

“A dupla de zaga chegou, a gente falou: ‘car****, resolveu os nossos problemas’. Porr*, p*** que pariu, agora eu estou sentindo falta do Léo Pelé e do Maicon!”



🎙️ Presidente da Força Jovem do Vasco, em reunião no CT do clube.

🎥 Reprodução pic.twitter.com/OjOfkjuSu5 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 25, 2025

Em questão de um mês, o Vasco saiu da oitava posição — e sonhando com vaga na Libertadores — para um clube ameaçado pelo rebaixamento. Nas três últimas rodadas do Brasileirão, a equipe do técnico Fernando Diniz encara o Internacional (casa), Mirassol (casa) e Atlético-MG (fora).