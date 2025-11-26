Menu
ESPORTES
ESPORTES

Além do Bahia: rodada do Brasileirão pode definir destino de 3 clubes

Três clubes entram na 36ª rodada sob risco real de queda ou classificação decisiva

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/11/2025 - 19:35 h | Atualizada em 26/11/2025 - 20:39
Taça do Brasileirão 2025
Taça do Brasileirão 2025 -

Não é só o Bahia que pode definir sua situação no Brasileirão nesta 36ª rodada. O Tricolor pode garantir vaga na Libertadores sem entrar em campo, mas outros clubes também jogam pela classificação à competição continental ou até pela manutenção de chances para permanência na Série A, a exemplo do Juventude.

O clube gaúcho encara seu antepenúltimo jogo no Campeonato Brasileiro como "vida ou morte". Na zona de rebaixamento desde a 15ª rodada, a equipe do técnico Thiago Carpini precisa vencer o Esquadrão de Aço para não depender de uma combinação de resultados para ainda ter probabilidades de sair do Z-4.

Em caso de empate contra o Bahia, o Juventude vai precisar torcer para que Vitória e Santos não ganhem seus jogos. Se perder do Tricolor, vai precisar que o Santos não vença e que o Vitória perca — combinação que, caso não aconteça, será decretada a queda dos gaúchos.

Leia Também:

Vitória x Mirassol: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Juventude x Bahia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Arena Barradão terá cobertura nas arquibancadas? Vitória esclarece

Do outro lado da tabela, o Fluminense mira a classificação para a Libertadores e apenas precisa vencer ou empatar o jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, para cumprir este objetivo.

Já garantido ao menos na fase classificatória da competição continental, o Mirassol pode sacramentar a vaga na fase de grupos, e precisa vencer o Vitória para isso. As equipes se enfrentam neste sábado, 29, às 16h, no Barradão.

Em caso de empate, vai precisar torcer para que o Bahia não vença o Juventude, em confronto disputado um dia antes. O Tricolor entra em campo na sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi.

