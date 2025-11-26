ESPORTES
Além do Bahia: rodada do Brasileirão pode definir destino de 3 clubes
Três clubes entram na 36ª rodada sob risco real de queda ou classificação decisiva
Por Lucas Vilas Boas
Não é só o Bahia que pode definir sua situação no Brasileirão nesta 36ª rodada. O Tricolor pode garantir vaga na Libertadores sem entrar em campo, mas outros clubes também jogam pela classificação à competição continental ou até pela manutenção de chances para permanência na Série A, a exemplo do Juventude.
O clube gaúcho encara seu antepenúltimo jogo no Campeonato Brasileiro como "vida ou morte". Na zona de rebaixamento desde a 15ª rodada, a equipe do técnico Thiago Carpini precisa vencer o Esquadrão de Aço para não depender de uma combinação de resultados para ainda ter probabilidades de sair do Z-4.
Em caso de empate contra o Bahia, o Juventude vai precisar torcer para que Vitória e Santos não ganhem seus jogos. Se perder do Tricolor, vai precisar que o Santos não vença e que o Vitória perca — combinação que, caso não aconteça, será decretada a queda dos gaúchos.
Leia Também:
Do outro lado da tabela, o Fluminense mira a classificação para a Libertadores e apenas precisa vencer ou empatar o jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, para cumprir este objetivo.
Já garantido ao menos na fase classificatória da competição continental, o Mirassol pode sacramentar a vaga na fase de grupos, e precisa vencer o Vitória para isso. As equipes se enfrentam neste sábado, 29, às 16h, no Barradão.
Em caso de empate, vai precisar torcer para que o Bahia não vença o Juventude, em confronto disputado um dia antes. O Tricolor entra em campo na sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes