Juventude x Bahia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Pulga pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A semana de consagração do acesso do Bahia à Libertadores pode estar chegando, e uma das partes mais essenciais no processo é vencer o Juventude nesta sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 36ª rodada da Série A.

Em situações completamente opostas na tabela, os gaúchos chegam pressionados após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, resultado que praticamente selou seu retorno à zona de rebaixamento, onde ocupa a 19ª colocação, com 33 pontos.

Do outro lado, o Bahia, velho conhecido de Carpini, técnico do Juventude que treinou o Vitória nesta temporada, chega embalado pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, somando 56 pontos e ocupando o 6º lugar na luta pela vaga direta para a Libertadores.

Contra o Juventude, chega a chance de mais três pontos, no confronto que teve o Bahia como vencedor no primeiro turno, por 3 a 0.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Bahia terá quatro ausências confirmadas para a partida em Caxias do Sul. Expulso diante do Vasco por demorar a deixar o campo, o zagueiro Ramos Mingo está fora, assim como David Duarte, Mateo Sanabria e Michel Araújo, todos entregues ao departamento médico e de fora do restante da temporada.

Do lado do Juventude, o técnico Thiago Carpini perde o lateral-direito Igor Formiga por suspensão após o cartão vermelho recebido contra o São Paulo. O zagueiro Wilker Ángel permanece em tratamento e dificilmente terá condições de atuar, enquanto Lucas Fernandes preocupa após sentir dores na coxa e pode virar desfalque.

A boa notícia para o time gaúcho é a possibilidade de retorno de Gilberto, Rafael Bilú e Daniel Peixoto, que podem voltar a ficar à disposição para o confronto.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

