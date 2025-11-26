Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇOS

Juventude terá titular e camisa 10 de volta contra o Bahia; confira

Adversário do Esquadrão conta com retornos de peso para o duelo desta sexta-feira, 28

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/11/2025 - 9:06 h
Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia
Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia -

O Bahia visita o Juventude nesta sexta-feira, 28, às 19h, em busca de uma vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Para o duelo, no entanto, o Esquadrão terá de superar uma série de desafios para conquistar os três pontos, incluindo o retorno de dois titulares do rival: o goleiro Jandrei e o meio-campista Nenê.

Os atletas voltam a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini, ex-Vitória e velho conhecido do Bahia, após cumprirem suspensão automática na rodada passada. Além do arqueiro e do camisa 10, o Juventude contará também com o retorno de Alan Ruschel, que ficou de fora da última partida devido ao terceiro cartão amarelo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o técnico Rogério Ceni terá dores de cabeça para o confronto. O Bahia precisará superar o estigma de mau visitante e ainda não poderá contar com Michel Araujo e David Duarte, que desfalcam a equipe na reta final da temporada.

Leia Também:

Bahia conhece sede e rivais da Copinha 2026; veja a chave do Tricolor
Ex-Vitória encara o Bahia para transformar duelo em "divisor de águas"
Patrocinadora do Bahia assina com rival direto pela vaga da Liberta

Para o jogo contra o Juventude — no qual o Bahia precisa vencer para manter vivo o sonho de classificação direta à fase de grupos da Libertadores —, mesmo com a equipe rival praticamente rebaixada, com cerca de 97,9% de chance de queda (UFMG), o técnico Rogério Ceni entende que o cenário “não muda a maneira como os adversários jogam”.

Não acho que seja praticamente rebaixado [...] Pelo jeito, fez um jogo parelho contra o São Paulo. Vem fazendo bons jogos. Quando joga em casa, normalmente apresenta bom futebol”, comentou o treinador tricolor, descartando que o Bahia terá um jogo fácil nesta sexta-feira.

Apesar de demonstrar respeito ao Juventude, Rogério Ceni garantiu que será preciso vencer fora de casa — maior algoz da equipe na Série A — para brigar pelo quinto lugar do Campeonato Brasileiro, que garante a tão sonhada vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Se a gente quiser brigar pelo quinto lugar, é necessário conquistar triunfo longe de casa. E o jogo do Juventude é o próximo
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 campeonato brasileiro Jandrei juventude Libertadores 2026 Nenê Rogério Ceni thiago carpini

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x