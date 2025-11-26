Juventude terá titular e camisa 10 de volta contra o Bahia; confira

Juventude terá retornos importantes para duelo decisivo contra o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia visita o Juventude nesta sexta-feira, 28, às 19h, em busca de uma vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Para o duelo, no entanto, o Esquadrão terá de superar uma série de desafios para conquistar os três pontos, incluindo o retorno de dois titulares do rival: o goleiro Jandrei e o meio-campista Nenê.

Os atletas voltam a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini, ex-Vitória e velho conhecido do Bahia, após cumprirem suspensão automática na rodada passada. Além do arqueiro e do camisa 10, o Juventude contará também com o retorno de Alan Ruschel, que ficou de fora da última partida devido ao terceiro cartão amarelo.

Além disso, o técnico Rogério Ceni terá dores de cabeça para o confronto. O Bahia precisará superar o estigma de mau visitante e ainda não poderá contar com Michel Araujo e David Duarte, que desfalcam a equipe na reta final da temporada.

Para o jogo contra o Juventude — no qual o Bahia precisa vencer para manter vivo o sonho de classificação direta à fase de grupos da Libertadores —, mesmo com a equipe rival praticamente rebaixada, com cerca de 97,9% de chance de queda (UFMG), o técnico Rogério Ceni entende que o cenário “não muda a maneira como os adversários jogam”.

“Não acho que seja praticamente rebaixado [...] Pelo jeito, fez um jogo parelho contra o São Paulo. Vem fazendo bons jogos. Quando joga em casa, normalmente apresenta bom futebol”, comentou o treinador tricolor, descartando que o Bahia terá um jogo fácil nesta sexta-feira.

Apesar de demonstrar respeito ao Juventude, Rogério Ceni garantiu que será preciso vencer fora de casa — maior algoz da equipe na Série A — para brigar pelo quinto lugar do Campeonato Brasileiro, que garante a tão sonhada vaga direta na fase de grupos da Libertadores.